'Tu cara me suena 8': cómo hacer que parezca fácil lo difícil (y en directo)

'Tu cara me suena 8' ha despedido temporada casi un año después del comienzo de sus grabaciones. La pandemia paralizó el show, como tanto, pero el programa ha cerrado ciclo a lo grande.

A pesar del momento de incertidumbre, 'Tu cara me suena' ha recordado que quedarnos paralizados no debe ser una opción y ha evidenciado que en la televisión en España se puede seguir realizando en riguroso directo espectáculo gigante.

Un espectáculo gigante en el que no ha fallado ningún engranaje. La coregrafía perfecta de elementos. Y eso con la complejidad de que cada actuación atesora una escenografía en la que no hay margen para dudar. Así el programa plasma la importancia de la coordinación en televisión: realización, luz, atrezo, interpretación, personajes principales, personajes secundarios, público y el conductor. Ahí Manel Fuentes guía el tono de la gala gracias a su control absoluto del directo con el que sabe dejar respirar la espontaneidad de los concursantes, las anécdotas del jurado y, a la vez, equilibrar la duración del formato sin que se note demasiado para que el programa no desvirtúe el interés de su tempo.

Tempo que el show estructura con destreza, empezando por el orden con el que se colocan las canciones. La primera: un gran hit para levantar al personal en su casa y evadirlo con la fuerza del emponderamiento. Falta nos hace. De esta forma, Cristina Ramos ha dado vida a 'This is me', un tema que es un camino necesario para todos. Estemos en el punto en el que estemos. Después, las canciones se han ido articulando entre la sensibilidad de la emoción y el desengrasante humor. Especial mención el surrealismo de Belinda Washington y Yolanda Ramos haciendo un delirio de Luis Aguilé y Fernando Esteso frente a una Lolita desgañitándose de la risa. Con lágrimas y todo.

El contrapunto del jurado de 'Tu cara me suena' vive un momento de madurez excelente. Àngel Llàcer, Chenoa, Carlos Latre y Lolita han interiorizado su cometido con una inteligencia que logran pocas celebrities en esta función. Son generosos y saben dónde está el límite. No son jueces de lo egocéntrico, son artistas de la complicidad.

Y, en ese clima de complicidad, han aparecido como invitados especiales Roberto Leal y Samantha, reencuentro de conocidos de 'OT'. Han hecho de María Jiménez y La Cabra Mecánica. Bueno, al revés. Marcando quizá un poco la estrella que quizá podría guiar a 'Tu cara me suena' la siguiente temporada: un concurso que anime a participar a primeros espadas del universo Antena 3, como ya es Roberto Leal.

Porque, desde luego, que 'Tu cara me suena' mantiene la esencia de su éxito: la fiesta detallista que no parece tener demasiados complejos para sorprender. Ahora necesita volver a recordarnos que, de verdad, nos puede seguir asombrando con un casting que desmonte los prejuicios sobre los castings de tanto talent show nacional. ¿Complicada tarea hacer un gran casting empático e inesperado? Más difícil es emitir una gala chispeantemente perfecta en riguroso directo. Incluso en épocas en la que vivimos en la tensión de pandemia y alguna que otra intensa nevada.