El separatismo de derechas frena los sueños de Sánchez y el PSC

El presidente del Gobierno dijo el pasado fin de semana que “la verdad es la realidad”, y ningún filosofo del mundo ha movido una ceja para rectificar tan profunda sentencia, ni tampoco para aplaudirla. No llevamos ni veinte días de enero, y Pedro Sánchez ya ha chocado de frente con la realidad, pero no con la verdad, que no está tan claro dónde la sitúan en Moncloa. Fue la pasada semana en el Congreso cuando los socialistas del PSOE intentaron imponer por la fuerza de los escaños sus tres decretos ómnibus, pero la realidad, una vez más tozuda como una mula, casi consigue que descarrilen ellos mismos por la puerta de atrás. Todo quedó en un patinazo de última hora.

Gracias a la caprichosa situación impuesta por Junts se salvaron dos de los tres textos. El precio del rescate pagado por el Gobierno ha sido jugoso y suculento. Tanto, que algunos se frotaron las manos. Una jugada maestra de Carles Puigdemont -dijeron muchos- que saltándose la verdad por el forro de la realidad, es decir, por encima de sus posibilidades políticas, se ha convertido en el único héroe mediático de esta negociación descabellada. ¡Viva Waterloo y su ilustre fugado!

Lo que de verdad une a los implicados en esta partida a tres bandas es el objetivo final de conseguir el poder al precio que sea. Salvador Illa pierde enteros de cara a las elecciones catalanas del próximo año, pero a su protector Sánchez le importa poco el futuro del PSC (Partido de los socialistas de Cataluña), a él le preocupa únicamente su futuro particular. Aunque Illa ha obtenido bastante ventaja en las urnas y en las encuestas sobre sus dos rivales separatistas, ahora pierde fuelle por la manera del Gobierno central de ceder ante Junts; por su parte, ERC se queda con cara de tonto al pasarle por la derecha Puigdemont que se está llevando el gato al agua y el beneplácito de la opinión pública ante las urnas de 2025. Aunque queda mucha tela por cortar.

La otra víctima de esta carambola es el propio PSOE, y en concreto Pedro Sánchez. El presidente tiene fama de rozar el vértigo cada vez que negocia pero al final siempre sale medio bien parado de todos los envites políticos que mantiene. En esta ocasión se le está atragantado un poco más porque el relato ya no le funciona tan bien, y los posconvergentes de Junts le someten sin piedad a un pressing efectivo y determinante. El principal inconveniente reside en que Sánchez ha expuesto de manera excesiva sus necesidades y sus ganas de renovar su segunda legislatura al precio que sea.

Error, inmenso error, teniendo delante a un viejo zorro como es el expresidente de la Generalitat, que fue capaz de huir en el maletero de un coche para salvar su pellejo, y ha montado todo un tinglado separatista en Bélgica, y ahora está intentando devolverle la pelota al mismo Gobierno y al Estado español. Tanta filosofía barata con lo de “la verdad es la realidad”, y Sánchez no se ha enterado todavía que lo que ofrece Puigdemont, su particular verdad, está muy lejos de coincidir con su particular realidad. No sólo por su separatismo palpitante al que nunca renunciará, sino también por sus antagonismos políticos imposibles de conciliar entre unos conservadores de pura crema catalana y unos arcaicos progresistas que se fusionan con el socialcomunismo para parecer más de izquierda.

Sánchez debía haber mostrado su disposición a pactar, era lo que más deseaba hacer; pero a la vez tenía que manifestar más prudencia y menos debilidad a la hora de enseñar las cartas del juego electoral. Sin embargo, demasiado pronto reveló sus ansias de agradar y dejó claro que iba a darlo todo a cambio de quedarse en Moncloa con su cama y su neceser. El error estuvo en ahorcarse a las primeras de cambio ante un socio que no lo era; y en rebajarse con excesiva rapidez y prontitud, en la primera cita y en el primer decreto Ley.

La clave está en negociar sin desbarrar. Si te pones la soga al cuello antes incluso de que empiece el baile o la competición de los faroles, acabaras haciendo el ridículo y pagándolo caro. Luego ya todo es distinto, y Pedro Sánchez ha tenido que dar marcha atrás y ofrecer muchas explicaciones para justificar lo que ya nadie se cree. Primero con la amnistía y sus cuentos chinos sobre la concordia y la hermandad; ahora, llega el tema de la inmigración y lo absurdo de llamar xenófobos a los de Vox mientras tú haces lo mismo con los de Junts. Queda mucha legislatura por ver y oír, y vamos a descubrir cosas sorprendentes.

El líder de Junts y todo su equipo conocen bien las debilidades de Sánchez, sin duda, y las están explotando con habilidad. Pero Puigdemont también sufre de flaquezas y necesidades, aunque el presidente del Gobierno no haya sabido o no haya querido controlarlas por miedo a que se estropeara su ansiada carambola. Quizá la impaciencia y el exceso de vanidad por alcanzar el poder le han llevado a Sánchez a confiar demasiado en un astuto y calculador Puigdemont. Pero bastaba negociar con un mínimo de dignidad y de mano izquierda para alcanzar lo que los norteamericanos suelen llamar un “win to win”, un acuerdo en el que todas las partes salen beneficiadas.

Sin embargo, ha sido el señor de Waterloo quien ha manejado mejor sus cartas, él que necesita la amnistía más que el agua de mayo y más que nadie para dejar de ser un prófugo y volver a la 'dolça' Cataluña por la puerta grande. Este es el talón de Aquiles de Puigdemont que no ha sabido manejar con inteligencia Sánchez y el Gobierno, antes de someterse a este bochornoso chantaje de sus falsos socios independentistas y de derechas. Colorín, colorado, este cuento aún no se ha acabado, pero tiene pinta de terminar siendo un cuento para no dormir, o un cuento chino. Veremos qué opina de esto el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, que hoy miércoles se verá las caras con el emisario socialistas, Santos Cerdán. Mientras tanto, Carles Puigdemont se lima las uñas en Waterloo.