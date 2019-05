Daniel Lacalle: "La decisión de dejar el acta es mía. Es un acto de generosidad"

El economista Daniel Lacalle, fichaje estrella del área económica del Partido Popular bajo la presidencia de Pablo Casado, detalla en declaraciones a este diario los motivos que le han llevado a dejar su acta de diputado en el Congreso de los Diputados justo antes de la toma de posesión y niega que tuviese algún tipo de incompatibilidad con el cargo público o que la decisión haya sido del partido. “La decisión de dejar el acta es mía. Es un acto de generosidad”, explica a 'La Información'.

Lacalle, que fue el número 4 en la lista del PP por Madrid, asegura haber cedido su acta de diputado a Marimar Blanco, hermana del concejal asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco, porque lo considera “lógico” por sus distintas responsabilidades en el PP como miembro del comité ejecutivo y del área económica. "Doy un paso para arriba", matiza. Además, cree que es “intolerable” que una persona como Blanco, número 9 de la lista del PP, se hubiera quedado fuera del Congreso.

“Es algo que viene de mi parte, que sale de motru proprio, que yo comentó con Pablo (Casado) y con Teo (García). Le llamé a Marimar Blanco, que te lo puede confirmar ella, al día siguiente de las elecciones. Es que es muy importante: es una decisión mía. Cuando se lo comenté con Marimar y ella me dijo que no lo hiciera. Doy un paso para arriba. El tema no ese... Es una estrategia de equipo para ver dónde contribuimos más y mejor cada uno a la actividad del partido. Yo puedo dejar del congreso porque a mí no me supone ningún tipo de problema el ser diputado. Es una cuestión de generosidad”, explica Lacalle.

Mira también Lacalle abandona a Casado en el Congreso y renuncia a su acta de diputado del PP

En este sentido, el economista asegura contar con el respaldo del partido pese a la inesperada decisión que ha tomado. “Lo he hablado con Pablo, lo he hablado con Teo... Yo transmito la decisión y mi compromiso total, así como mi decisión de seguir a disposición del partido. Me voy a ocupar del área económica y voy estar en el comité ejecutivo. Me parece absolutamente lógico no estar acaparando posiciones, además por la decisión personal que te he comentado”.

"No hay incompatibilidad"

Lacalle, exgestor de ‘hedge funds’ en la City londinense, era economista jefe de Tressis, donde comenzó como gestor de un fondo de inversión que terminó su andadura con su ascenso en el PP. Comenzó su estrella mediática como articulista en medios de comunicación como 'El Confidencial' o 'El Español', y es autor de varios libros como “Nosotros, los mercados” o Viaje a la libertad financiera”. Fue asesor de la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Cristina Cifuentes bajo el encargo de atraer empresas británicas a la capital bajo el Brexit y para aprovechar el éxodo empresarial desde Reino Unido a otros países. “No cobré un euro por ese trabajo”, puntualiza.

Sobre las dudas suscitadas sobre las posibles incompatibilidades de Lacalle en su acceso al Congreso, el economista es tajante en su negativa. “Hay gente que tiene como objetivo profesional sacar cosas negativas de mí. Para nada hay ningún tipo de incompatibilidad, para nada. Yo podía haberme ido al congreso de los diputados y ganar un dinero más, ni lo necesito ni era la idea. Te repito que no tengo ningún tipo de incompatibilidad. A mí no me supone ningún tipo de problema el ser diputado. Es una cuestión de generosidad. Yo podía haber ido al Congreso de los Diputados y seguir con mi actividad profesional y ganar un dinero más. No existe ningún tipo de incompatibilidad”.