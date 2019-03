Iván Espinosa de los Monteros, el gurú económico de Vox para las generales

El gurú económico en Vox es Iván Espinosa de los Monteros, actual Vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox y número tres de la lista por Madrid. Estrecho colaborador de Santiago Abascal, sus funciones son las de "mantener la relación con partidos y organizacones en el exterior". Espinosa fue el encargado de viajar a Estados Unidos para reunirse con dos 'ministras' de Trump y de viajar a la City de Londres en busca de financiación.

Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas (ICADE) con un máster en The Kellogg School of Management. Según su perfil en la web del partido, "Ha trabajado en Arthur Andersen, Schroders y McKinsey. Fundador de varias compañías de diversos sectores:televisión, internet, catering, editorial, textil, inmobiliario, etc.". Espinosa de los Monteros se describe en su Twitter como “hombre, español, cristiano, hetero, casado, padre de familia numerosa, patriota, capitalista, conservador, taurino, madridista y de Vox”.

Cosas de familia

Iván Espinosa está casado con Rocío Monasterio, actual presidenta de Vox en Madrid y futura candidata de la fuerza de extrema derecha al Ayuntamiento o a la Comunidad de Madrid. Activa en las redes sociales, Monasterio se define en su perfil como "Arquitecto y empresaria, constructora de ideas y realidades. Madre de cuatro hijos. Ilusionada con VOX y con mejorar España".

Hoy volveremos al Tribunal #Supremo. El orden constitucional tiene que ser respetado y defendido. Sin Ley no hay democracia. pic.twitter.com/SdRbbafquQ — Rocio Monasterio (@monasterioR) February 12, 2019

Su padre, Carlos Espinosa de los Monteros, fue jefe de la Marca España durante la etapa de Mariano Rajoy y ha participado en los consejos de administración de empresas como Inditex o Schindler. Además, siempre ha mantenido una cercana relación con la fundación que ideó Santiago Abascal en 2006, DENAES (Fundación para la Defensa de la Nación Española) y no son pocas las veces en las que han colaborado.

Cabe señalar que Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós es tercer Marqués de Valtierra. Un título heredado de su padre, Francisco Javier Espinosa de los Monteros, nieto del militar y primer marqués de Valtierra Carlos Espinosa de los Monteros y Sagaseta de Ilurdoz.