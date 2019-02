PP, Cs y Vox citan a miles de personas "por una España unida y elecciones ya"

Tras conocerse la figura del relator para "mediar" en la situación política en Cataluña, que anunció el martes la vicepresidenta del Gobierno, tanto Partido Popular como Ciudadanos quieren hacer una demostración de fuerza en el centro de Madrid con la concentración convocada para defender la unidad de España, pedir elecciones inmediatas y protestar contra la "política de diálogo" de Pedro Sánchez con el Gobierno de Cataluña.

La protesta, a la que también acudirá Vox, tendrá lugar en la Plaza de Colón de Madrid bajo el lema 'Por una España unida, elecciones ya'. Los convocantes calculan que superarán con creces su previsión de que acudan más de 20.000 personas a la protesta y han puesto a disposición autobuses para los simpatizantes de sus partidos de fuera de Madrid que quieren participar en la concentración. PP y Ciudadanos han coincidido en que no se trata de una manifestación de partidos y han excluido las siglas de sus formaciones en los eslóganes de la convocatoria.

No habrá una pancarta conjunta ni habrá discursos de los líderes de los partidos. Los máximos responsables de PP, Ciudadanos y Vox realizarán declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la concentración y tendrán un sitio reservado, pero no hablarán a los asistentes.

El manifiesto conjunto de la concentración será leído por un único interventor, una figura independiente cuya identidad aún no se ha hecho pública, en el escenario preparado en la Plaza de Colón. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, en una entrevista en Antena 3, no descartó que el encargado de la lectura pueda ser el escritor Mario Vargas Llosa. "Están ultimándose los detalles, la idea es que no haya ocho mítines distintos, queremos que haya una sola voz que represente a todos los partidos", señaló.

"Hay muchas personas que representan, el mismo Vargas Llosa. No todos los países tienen el privilegio de tener un Nobel con una cabeza tan bien amueblada", puntó el dirigente 'popular'. Vargas Llosa intervino en la última Convención Nacional del PP y anteriormente acudió a actos de Ciudadanos.

Después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asegurase que ha "encallado" el diálogo con los independentistas, fuentes del PP han señalado que tiene más sentido la concentración de Colón para exigir elecciones anticipadas a Pedro Sánchez. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez "no tiene ningún rumbo" y que la legislatura actual está "agotada", y por ello considera que la manifestación convocada por el PP y Cs contra la estrategia del Ejecutivo en Cataluña sigue estando justificada.

Por parte del PP, está previsto que su presidente, Pablo Casado, esté acompañado por todos los "barones" territoriales de la formación, a excepción del presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, que no asistirá a la concentración para estar presente en el homenaje al sargento de la Policía Municipal de Andoain asesinado por ETA en 2003, Joseba Pagazaurtundua. Aunque los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y Galicia, Alberto Núñez Feijóo, señalaron el jueves que no podrían acudir a la concentración, Casado confirmó después que finalmente estarán este domingo en la Plaza de Colón de Madrid.

La delegación de Ciudadanos estará encabezada por el presidente de la formación, Albert Rivera, y la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimada, que estarán acompañados por el portavoz del partido en el Congreso, Juan Carlos Girauta; el responsable de Economía y Empleo, Luis Garicano; el diputado por Valencia Toni Cantó; el secretario de Organización, Fran Hervías; la portavoz adjunta en el Congreso, Melisa Rodríguez; el secretario general del grupo de Cs en el Congreso, Miguel Gutiérrez; y los portavoces en el Parlamento balear, Xavier Pericay, y en las Cortes de Aragón, Susana Gaspar.

Además, participarán en la marcha los portavoces de Cs en la Asamblea de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, Ignacio Aguado y Begoña Villacís; y el candidato a la Alcaldía de Barcelona y exprimer ministro francés, Manuel Valls, quien ha asegurado que acudirá "sin ningún dilema y sin ningún complejo". También se podrá ver a los líderes del resto de partidos participantes, entre los que se encuentran UPN, el Partido Aragonés y UPyD.

En un comunicado conjunto, PP y Cs han asegurado que la sociedad civil será la protagonista de la concentración y han rechazado la presencia de grupos que no defiendan "los valores democráticos y de convivencia". "Los ciudadanos son los protagonistas por encima de las siglas políticas y los partidos de la concentración del próximo domingo en la Plaza de Colón", aseguran ambos partidos.

Sin embargo, anunciaron que acudirán a esta convocatoria Falange Española de las JONS, que arrancarán con una marcha desde Callao a las 11 que terminará en Colón, el grupo ultraderechista Hogar Social y el partido de extrema derecha España 2000.