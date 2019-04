Así funciona el sistema de tributación por módulos para autónomos

El funcionamiento y particularidades de la tributación por módulos o sistema de Estimación Objetiva del IRPF para Autónomos ahorra muchos trámites con la Agencia Tributaria a los trabajadores autónomos y, en líneas generales, se puede decir que es más ordenado que hacerlo por estimación directa.

En los últimos años las diversas medidas aprobadas contra el fraude fiscal han endurecido los requisitos de los autónomos que pueden tributar en módulos. Las últimas noticias son que Hacienda estudia un plan para completar en tres años la salida del régimen fiscal de alrededor de 200.000 profesionales que facturen a empresas y a otros profesionales.

¿Sabes cómo funciona y si es el mejor para ti?

En qué consiste

El sistema de módulos es una modalidad de pago del IRPF específica para algunos trabajadores autónomos, que pagarán la misma cuota cada tres meses.

Esto permite ahorrar muchos trámites con Hacienda. Si facturas mucho, es la opción más rentable. La otra alternativa es la declaración por estimación directa.

Quién está obligado

Hay una serie de colectivos de autónomos que están obligados a tributar siguiendo el sistema de módulos. Entre ellos están los siguientes:

-El sector comercio.

-Algunos profesionales de la construcción.

-El sector de la hostelería.

-Centros de belleza y peluquerías.

Cómo se calcula la cuota trimestral

La cuota trimestral del sistema de módulos se calcula teniendo en cuenta las características de tu negocio. Se computan factores como el número de trabajadores, potencia eléctrica contratada, número de vehículos afectos a tu actividad, etc. Todas estas variables determinarán la cuota que tendrás que pagar.

Puedes renunciar al sistema por módulos

Si no te compensa, puedes renunciar al sistema por módulos. Esta forma de tributar no te sale rentable si no llegas a estos mínimos trimestrales.

Puedes renunciar al sistema por módulos cuando te das de alta como autónomo. También puedes hacerlo en el mes de diciembre. Pero ten cuenta que si optas por esta segunda opción estarás obligado a tributar por el sistema de estimación directa durante tres años.