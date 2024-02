Cómo instalar el certificado digital en el móvil gratis y acceder en casa a todas las gestiones

Realizar los trámites de la Administración Pública desde casa nunca antes había sido tan sencillo. Los ciudadanos en España pueden instalar en sus teléfonos móviles el certificado digital que da acceso a todos los trámites sin necesidad de acceder a un ordenador o acudir a las oficinas oficiales. Lejos de comisaría o delegaciones del gobierno, los usuarios de un smartphone pueden tramitar todo lo que necesiten de forma gratis.

Hoy en día, en España hay más ciudadanos con acceso a un smartphone que a un ordenador. La facilidad que supone poder realizar trámites de la Administración Pública con dispositivos que caben en la palma de mano hace poco a poco se haya instaurado este método como uno de los más demandados para evitar el colapso en las oficinas de la administración. Es por ello que el Gobierno de España ha habilitado la posibilidad de instalar el certificado digital en estos dispositivos móviles de forma totalmente gratuita. Hasta ahora, esta posibilidad requería de software de terceros que eran compatibles pero por lo que había que pagar.

¿Qué necesito para instalar el certificado digital en el móvil?

Si tienes un móvil con el sistema operativo Android o iOS (Apple) puedes iniciar este proceso para instalar el certificado digital en tu smartphone. Para elo tan solo necesitar tener un móvil con NFC, el DNI electrónico a mano así como el número PIN del mismo (que se entrega cuando se renueva el documento de identidad en un sobre sellado).

Si has perdido el sobre del PIN o no recuerdas dónde lo has guardado, puedes acudir a una comisaría de la Policía Nacional para actualizarlo, sin pedir cita previa.

Cómo recuperar el pin del DNI

El proceso de instalación del certificado digital en el móvil es muy sencillo, tan fácil como sacar dinero de un cajero. Tan solo tienes que acercarte a una máquina específica que hay en la comisaría de la Policía Nacional, la identificarás porque es de color naranja. Al introducir el DNI, en la pantalla veremos la opción de recuperar contraseña y establecer una nueva. Ese número será desde ese momento el PIN de tu documento de identidad.

Si has realizado este proceso, debes saber que la contraseña del sobre sellado dejará de tener validez y será el número que has puesto en el puesto naranja de la comisaría el que sirva par activar el certificado digital FNMT en tu móvil.

Cómo instalar el certificado digital en el móvil

Instalar la aplicación Certificado digital FNMT en Android o en iPhone. Seleccionar la opción Solicitar Certificado Digital. Pulsar en la opción Lectura de DNIe. Leer y aceptar los términos y condiciones para aceptarlos. Introducir el correo electrónico. Introducir el CAN del DNI (es el número situado en la parte inferior derecha). Introducir el código PIN del sobre o la nueva contraseña obtenida en comisaría. Leer el chip del DNIe, colocando el DNI sobre la mesa con el chip hacia arriba y el móvil encima, tocando la parte superior trasera del móvil con el chip. Pulsar sobre el botón Leer DNIe.

Al finalizar este proceso, la aplicación permitirá descargar el certificado, instalarlo en el móvil y compartirlo con otro dispositivo. Para ello se necesitará el PIN o contraseña que se ha usado para generarlo.

Qué trámites se pueden hacer con el certificado digital en el móvil

Una vez realizado este trámite, se podrán hacer múltiples gestiones de la Administración Pública desde el móvil sin moverse de casa. Por ejemplo: