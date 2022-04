¿Cómo puedo saber si una canción tiene copyright?

En plena era de redes sociales, streaming, directos y mil contenidos multimedia disponibles online, es importante saber si la música que se utiliza para la creación de contenido está o no protegida por derechos de autor. Los derechos de autor de una canción van de la mano con ella desde el momento de su creación hasta que caducan, lo que en España significa hasta los 70 años después de la muerte del creador, momento a partir del cual la canción pasa a ser de dominio público.

Si hemos encontrado una canción actual en algún tipo de plataforma de streaming, en Spotify u otros canales de música, hemos comprados un CD... Todos estos temas tendrán derechos de autor y, por supuesto, no podrán utilizarse para publicar contenido multimedia en internet, ni siquiera si no se van a conseguir ingresos o no tiene intenciones publicitarias.

Comprobar las condiciones de la página

En el caso de encontrarse una canción en YouTube, esta plataforma identifica la música de los vídeos según la ley europea de copyright y los derecho de autor, por lo que es posible consultar los que pesan sobre una canción utilizando YouTube Studio o la biblioteca de música de YouTube. En ambas páginas se recogen los datos sobre el copyright de miles de canciones.

Lo mismo sucede en plataformas como Twitch, que disponen de librerías con música libre de derechos o utilizan sistemas de avisos cuando se atenta contra los derechos de autor. En el caso de encontrar una canción en internet, lo mejor es acudir a la etiqueta que haya usado el autor o a las condiciones de la página donde se haya encontrado para asegurarse del tipo de copyright que pese sobre ella.

Por otro lado, existen plataformas con música libre y licencias Creative Commons en las que habrá que discernir cuándo se puede utilizar la canción con fines comerciales o cuando no. Habitualmente hay que pagar un precio por utilizarlas, pero funcionan con modelo de suscripción.