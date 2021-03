Aliseda inmobiliaria lanza su proceso de compra de viviendas 100% digital.

Aliseda Inmobiliaria, gestor de activos inmobiliarios de referencia en el mercado español, pone en marcha un nuevo canal de venta 100% digital, que permitirá a sus clientes realizar la compra de cerca de 9.000 inmuebles (sumando los disponibles en Aliseda y Hola Pisos) a través de sus ordenadores o dispositivos móviles. La empresa ha dado el anuncio durante una rueda de prensa a la que ha tenido acceso La Información.

El nuevo proceso de venta incluye desde la búsqueda del activo, habitual ya en todo el sector, al proceso de reserva, intercambio de documentación y formalización de la compraventa. Asimismo, la compañía pone en marcha un nuevo modelo de visita presencial a sus inmuebles a través de un sistema de reserva on line en inmuebles de toda España. Este mismo sistema de venta también ha sido implementado por Hola Pisos, la marca comercial del servicer del grupo Anticipa Real Estate.

La compañía complementa su estrategia a largo plazo en el mercado español digitalizando al 100% el proceso de compra de activos para la mayoría de su cartera. El cliente podrá optar en todo momento por la fórmula que más le conviene para realizar su compra: digital o en formato híbrido, combinando la experiencia on line con la visita física al inmueble. El único paso que no puede ser virtual, por el momento, es la firma de la escritura ante notario por exigencias legales. De hecho, la empresa prevé que en los próximos dos años el 20% de las operaciones de compraventa de sus inmuebles se produzcan en el entorno online.

La compañía acompaña este nuevo canal de venta con el lanzamiento de una nueva web comercial, www.alisedainmobiliaria.com. La nueva web ha tomado como ejemplo los portales inmobiliarios a nivel internacional, con un motor de búsqueda mejorado, una mejor presentación de los activos con visitas virtuales y todas las aplicaciones para permitir la compra on line de los activos.

"Este es un proceso que no viene a sustituir al proceso tradicional de compra, sino que lo amplía y complementa. Somos el primer gestor de activos en España y de Europa que pone en marcha un canal de venta 100% digital para una cartera tan grande como la de Aliseda y Anticipa. Aspiramos a ser el líder del sector inmobiliario no solo por volumen, sino por capacidad de innovación, como venimos demostrando en los últimos años", subraya Eduard Mendiluce, CEO de Aliseda Inmobiliaria y de Anticipa Real Estate.

El nuevo modelo de compra digital se pondrá en marcha de forma progresiva. Ya es posible completar la búsqueda del inmueble, reservar on line, gestionar la visita al activo y el envío de la documentación necesaria. En mayo, el proceso se completará con la posibilidad de llevar a cabo todos los trámites normativos para la adquisición de un inmueble. No obstante, la compañía no se para aquí y ha puesto en marcha un proceso interno de innovación para incorporar todas las nuevas tecnologías que se puedan incorporar al sector inmobiliario como el blockchain, entre otras.

Innovación pensando en las personas

Esta nueva solución se ha desarrollado pensando en el comportamiento del usuario, adaptando los procesos de compra de otros sectores a la inversión inmobiliaria, que es para mucho de nuestros clientes la mayor inversión de su vida financiera. Se trata de un proceso que se ha simplificado al máximo. No obstante, con el objetivo de que nuestros clientes no tengan ningún problema durante la compra digital, se ha habilitado una línea telefónica para la resolución de incidencias.

"El sector inmobiliario es uno de los sectores tradicionales de la economía española que necesitan de un impulso en su digitalización. Los buscadores on line han hecho mucho por el sector, pero es necesario que los grandes operadores apuesten de forma definitiva por la tecnología, un proceso que Aliseda y Anticipa quieren liderar", subraya Mendiluce, Aliseda Inmobiliaria se ha aliado con Logalty, una de las empresas pioneras de certificación de transacciones digitales, para aportar al proceso la seguridad jurídica requerida. Además, también contará con el apoyo de Grupo BC para la gestión de las visitas a los inmuebles a través del nuevo canal de venta.