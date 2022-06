La ciudad de millonarios donde Bill Gates y Jeff Bezos tienen una mansión

Jeff Bezos y Bill Gates disponen de muchas propiedades repartidas por todo Estados Unidos. Sus amplias fortunas y continuos negocios han hecho que ambos se conviertan en las personas más ricas del mundo. En concreto, según el último ranking de la revista Forbes de 2022, Bezos ocupa el segundo lugar con un patrimonio de 155,90 mil millones de euros, mientras que Gates se encuentra en la cuarta posición, con más de 117 mil millones de euros.

Pero precisamente ambos disponen de una mansión en la exclusiva y lujosa ciudad estadounidense de Medina, en el estado de Washington. Esta localidad es precisamente la séptima con mayor renta per cápita en todo el país y de media, las viviendas a la venta en la zona alcanzan precios superiores a los 5 millones de euros.

Desde mansiones con playas privadas hasta seguridad durante las 24 horas del día en todas sus calles. Este municipio cuenta con toda clase de lujos a la altura de sus habitantes más millonarios. Además de Bill Gates y Jeff Bezos, también viven otros magnates, emprendedores y antiguos empleados de Microsoft, entre otros.

Máxima seguridad y lujos

A pesar de tener apenas 3.000 habitantes, cuentan con toda clase de tecnología que cuida la privacidad de los ciudadanos que residen allí. Destacan las cámaras que vigilan a los transeúntes, un sistema que registra las matrículas de los coches o la vigilancia policial continua.

Dado que la zona está junto al lago Gold Coast, para llegar a esta localidad es necesario cruzar el puente flotante más largo del mundo, Evergreen Point, de 2.000 metros. Por este motivo, Medina también dispone de gran cantidad de deportes acuáticos y la mayoría de las mansiones cuentan con playas privadas.

Jeff Bezos ha encontrado en este lugar un espacio perfecto para sus negocios, no solo ha instalado una de sus mansiones, a apenas 30 minutos en coche se encuentra la sede de Amazon. Según las estimaciones de The New York Times, la finca que Bezos adquirió en esta ubicación en 1998 costó alrededor de 53 millones de dólares. En su interior, dispone de 11 habitaciones y hasta 25 baños, así como un embarcadero personal donde puede atracar todos sus yates, señalan desde Vanity Fair.

El fundador de Microsoft, por su parte, ha estado muchos años residiendo en este municipio junto a su familia. Hasta su divorcio, la mansión de Bill y Melinda Gates era su principal hogar. En este caso, la compraron mucho antes que Bezos, en 1988, y les costó nada más y nada menos que 123 millones de dólares.

Es un poco más pequeña que la del magnate de Amazon y cuenta con siete habitaciones, 24 baños, seis cocinas, un cine privado, una piscina, una playa con arena traída del Caribe y un garaje con capacidad para una colección de más de 23 coches. En su afán por cuidar el medio ambiente, Gates ha hecho de esta mansión toda una vivienda sostenible. Gracias a su diseño han conseguido que no se escape el calor, además, es una casa inteligente que funciona por sensores y mandos inalámbricos con los cuales es posible controlar la temperatura o la iluminación.