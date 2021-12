Las claves para conseguir una hipoteca de más del 80% para comprar una casa

Que un banco financie más del 80% de la compra de una vivienda es muy complicado. Para las entidades, superar ese porcentaje supone asumir un riesgo muy alto, así que la inmensa mayoría exigen que el cliente aporte unos ahorros mínimos del 20% más lo que cuesten los impuestos y gastos de la compraventa. Ahora bien, según el comparador financiero HelpMyCash.com, hay una manera de aumentar las opciones de conseguir una hipoteca sin esa entrada del 20%: hacer que el banco se sienta más seguro.

Hay que dar más seguridad al banco

Para un banco, conceder una hipoteca que cubra más del 80% del precio de una casa implica prestar más dinero de lo habitual. Como el préstamo tendrá un importe más alto, sus cuotas también serán más caras y existirá un mayor riesgo de que el titular no pueda pagarlas. Sin embargo, si el cliente demuestra a la entidad que es menos arriesgado prestarle dinero, es posible que este acceda a financiarle la vivienda sin tener que pagar el 20% de la compra.

Una manera de dar más seguridad al banco es demostrarle que se tiene una situación laboral muy estable. Según HelpMyCash, los funcionarios o los que trabajan en sectores sólidos y al alza (como el de las nuevas tecnologías) suponen un menor riesgo para las entidades, pues es muy difícil que pierdan su empleo. Por lo tanto, tienen muchas más opciones de conseguir una hipoteca que financie más del 80%. Hipotecas.com, por ejemplo, se ofrece abiertamente a cubrir el 100% del precio de una casa si el solicitante es funcionario.

Una entidad también puede plantearse conceder una hipoteca a un cliente con pocos ahorros si este cobra un salario elevado, especialmente si es joven y aún no ha tenido tiempo de reunir dinero para la entrada del 20%. Lógicamente, cuanto más cobre el titular del crédito, más sencillo le resultará pagar las cuotas y menos probabilidades habrá de que exista morosidad.

Otro modo de hacer que un banco se sienta más seguro es contar con el respaldo de un tercero. Si otra persona (los padres, por ejemplo) avala la hipoteca con su patrimonio personal o con su vivienda, es más probable que una entidad acceda a financiar más del 80% de la compra de una casa. Ahora bien, si el titular no paga las cuotas, los bienes de este fiador podrán ser embargados para saldar la deuda. Es muy importante valorar ese riesgo antes de implicar a otra persona en la operación.

Más probabilidades si se contrata a un bróker

Según HelpMyCash, existen varios bancos que pueden conceder una hipoteca sin entrada si se cumple alguno de estos requisitos. La aprobación, eso sí, no está 100% asegurada con ninguno. Lo recomendable es contactar con tantas entidades como sea posible y negociar para conseguir esa financiación de más del 80%. En caso de no tener tiempo o de no conocer el mercado bancario, contratar los servicios de un bróker hipotecario puede ser una buena opción. Estos profesionales saben qué entidades ofrecen hipotecas a personas con pocos ahorros y cómo hay que negociar con ellas, así que les resulta más sencillo obtener un préstamo que cubra hasta el 90% o el 100% de la compra.

La comisión que cobran los brókeres por hacer su trabajo suele costar entre el 1% y el 5% del importe del préstamo que se contrate. Por este motivo, es recomendable hacer números para valorar si merece la pena contratar sus servicios a cambio de conseguir una mayor financiación.

Comprar pisos de bancos puede ser una alternativa

Desde HelpMyCash afirman que existe una última alternativa para conseguir una hipoteca con pocos ahorros: adquirir una vivienda que pertenezca a un banco. Muchas entidades financian hasta el 100% de la compra si la casa es suya, pues quieren deshacerse de sus inmuebles cuanto antes. Entre ellas se encuentran bancos como Bankinter, Deutsche Bank o Liberbank, por ejemplo.

Las viviendas de los bancos, no obstante, pueden estar en mal estado por falta de mantenimiento o por desperfectos causados por sus anteriores ocupantes. Si se quiere comprar uno de estos inmuebles, es más que recomendable visitarlo varias veces para asegurarse de que está todo en orden.