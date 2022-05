Mi ex vive en mi casa con otra pareja: ¿puedo exigir que compre mi parte?

Me divorcié hace tres años de mutuo acuerdo con una hija aún menor de edad. Pactamos custodia materna y la atribución de uso de nuestra vivienda a mi esposa e hija, pagando a medias la hipoteca. Mi exmujer tiene una nueva pareja con la que convive en la casa y me gustaría saber si puedo exigir que me compre ella mi parte o, en su caso, que vendamos la casa a un tercero. Gracias.