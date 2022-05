El mapa de la vivienda: más caro vivir en el barrio de La Seu que en El Sardinero

En el precio de la vivienda influyen muchos factores. El estado del inmueble (obra nueva, segunda mano, reformada…), sus dimensiones, el número de habitaciones que tiene, su equipamiento (amueblada o no, con terraza, parking…), su orientación o la altura a la que se encuentra son algunos de ellos, pero no los más determinantes. En el precio de compraventa importa sobre todo la zona en la que esté ubicado el piso y el entorno, los servicios que tenga alrededor (colegios, supermercados, tiendas…).

¿Y si tienes un monumento histórico en el barrio? ¿Aumenta esto el precio del inmueble? ¿Y la demanda? Para responder a estas cuestiones, el comparador hipotecario iAhorro analiza los datos recopilados el pasado mes de abril de 2022 por el portal inmobiliario Fotocasa en su Índice Fotocasa.

Desde este portal, no obstante, explican que las tendencias de compra han cambiado mucho en los últimos años, en gran parte a causa de la pandemia del coronavirus: "Muchos ciudadanos están huyendo de las grandes ciudades, zonas céntricas o monumentos que atraen mucho turismo y estos cambios se están viendo reflejados en el precio de la vivienda: casas que antes de la pandemia tenían un precio medio más elevado, ahora han bajado al haber menor demanda".

Pero, ¿cuánto cuesta realmente una vivienda que esté enfrente del Santiago Bernabéu, la Sagrada Familia, La Giralda, el Museo Guggenheim o la catedral de Mallorca? Los precios en estas zonas son muy dispares, así como el perfil de quien está interesado en comprar un piso en ellas. Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro, analiza a ese futuro propietario: "Normalmente, quien compra un inmueble en estos lugares es para sacarle alguna rentabilidad, para alquileres de larga duración o turísticos. Las zonas céntricas están muy demandadas por quienes llegan de fuera a pasar unos días; también por universitarios o jóvenes que buscan estar cerca de todo".

Las zonas del Bernabéu y del Guggenheim lideran el ‘ranking’

El ranking de precios medios por metro cuadrado en la lista realizada por iAhorro con los datos de Fotocasa lo lideran las viviendas ubicadas al lado de estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, y del Museo Guggenheim de Bilbao, que superan ampliamente los 5.000 euros de media por metro cuadrado.

Concretamente, en el madrileño barrio de Chamartín o de El Viso, ambos situados alrededor del estadio Real Madrid, el metro cuadrado cuesta unos 5.958 euros de media, por lo que las viviendas rondan los 900.000 euros en total. Por su parte, en el barrio bilbaíno de la Abandoibarra (en el distrito de Abando) el precio medio de la vivienda está en 5.185 euros por metro cuadrado, 571.599 euros por inmueble.

"Por un lado, podemos considerar la zona del Santiago Bernabéu una de las zonas 'premium' de Madrid, la calidad de los pisos de allí es superior, por lo que suelen vivir directivos o grandes familias", detalla Simone Colombelli, que añade que también el barrio en el que está ubicado el museo bilbaíno "atrae a muchos inversores porque hay oficinas, además de a familias porque hay grandes fincas y muchos servicios2.

El barrio del Sardinero, más caro que el de la Sagrada Familia

Pese a que Barcelona es uno de los lugares con los precios de la vivienda más elevados, al analizar el precio por metro cuadrado según los barrios de la ciudad, vemos que el de la Sagrada Familia no está entre los más caros, sino que ocupa el quinto lugar del 'ranking'. Pese a que este monumento es de los más famosos y visitados de toda España, allí el metro cuadrado ronda los 4.369 euros de media, muy por debajo de lo que costaría en el barrio de Pedralbes (6.779) o el de Sarrià (6.574 euros/m2).

Además, por sorprendente que parezca, el barrio de la Sagrada Familia es incluso más barato que el barrio de La Seu de Palma de Mallorca, donde se ubica la catedral o Basílica de Santa María e, incluso, que el barrio del Sardinero de Santander, donde se encuentra la playa del Sardinero, una de las más famosas del norte de España. Al lado de la catedral de Mallorca el metro cuadrado tiene un precio de 4.855 euros y en la playa del Sardinero el coste medio por metro cuadrado es de 4.626 euros.

¿Cómo se explica esto? El director de Hipotecas de iAhorro aclara que “estamos comparando uno de los puntos 'premium' de todo Cantabria, la playa del Sardinero, una zona chulísima y muy cara, donde vive mucha gente de Santander y además es un destino vacacional, con la zona de la Sagrada Familia, que es una zona que está bien, pero no es una zona premium de Barcelona”. Además, matizan desde Fotocasa, "las viviendas que están ubicadas cercanas a la playa siempre suelen tener mayor atractivo" tanto para los locales como para los turistas extranjeros.

"La oferta en los centros históricos suele ser limitada"

Los cascos históricos de Sevilla, el de Toledo, Pamplona o Santiago de Compostela aglutinan los principales monumentos de estas ciudades, por lo que son también sus zonas más turísticas. También tienen en común que las viviendas que se sitúan en ellos suelen ser más antiguas y, por lo tanto, probablemente no dispongan de ascensor, además de tener un tamaño menor o el espacio menos aprovechado.

“Además, habitualmente, cerca de los grandes monumentos no encontramos obra nueva, por lo que no se optimizan de la misma forma los metros. Además, alrededor de los principales monumentos que se sitúan en los cascos históricos, la oferta suele ser limitada por dos razones: quien tiene inmuebles en esas zonas no suele venderlos con facilidad porque lo ve como producto de inversión y entonces la rotación es menor”, analiza Simone Colombelli. Por ejemplo, en las calles aledañas a La Giralda de Sevilla actualmente solo hay 76 viviendas a la venta y el precio medio del metro cuadrado se sitúa en 4.026 euros, aunque estos pisos superan los 100 m2 de extensión.

En lo que respecta al Casco Antiguo de Pamplona, donde se ubica la Plaza Consistorial, famosa por ser el lugar en el que se da el ‘chupinazo’ de los Sanfermines, el metro cuadrado cuesta de media 2.922 euros y solamente hay 48 inmuebles disponibles para la compra. En Santiago de Compostela, concretamente en los alrededores de la Plaza del Obradoiro, la meca de los peregrinos, el precio medio de la vivienda ronda los 2.112 euros por metro cuadrado, y hay 112 pisos a la venta. Y, finalmente, en el Casco Histórico de Toledo el precio es un poco más asequible, con 1.697 euros por metro cuadrado, y la disponibilidad es mayor: hay 135 ofertas activas.

Eso sí, según lamenta Colombelli, las zonas mencionadas "pueden ser zonas muy turísticas, con mucho movimiento y ruido. Además, es probable que solo dispongan de servicios para el turista: la cafetería para el turista, la tienda para el turista". Y desde Fotocasa añaden:"Antes de la pandemia, estas zonas históricas solían estar más demandadas, pero ahora ya no es un requisito que la vivienda esté tan céntrica".