Pisos de bancos con descuentos de hasta un 35%: dúplex desde 58.000 euros

Adquirir una vivienda propiedad de un banco puede ser una de alternativas asequibles para comprar una casa. Si bien la oferta es más limitada y en la mayoría de los casos suelen tratarse de viviendas de segunda manos, existen muchas inmobiliarias que ofrecen una gran variedad de inmuebles en todas las comunidades autónomas. Por lo general, han llegado hasta las entidades por embargos y, por tanto, tienen interés en ofrecer estos activos inmobiliarios a un precio más bajos para deshacerse de ellos.

Tal y como apuntan los expertos de iAhorro, si una persona quiere comprarse un piso cuanto antes para no sufrir el alza de los precios, pero no tiene los ahorros suficientes para adquirir un inmueble al uso, puede apostar por los pisos propiedad de los bancos. De hecho, suele ser más sencillo adquirir una vivienda que sea propiedad de una entidad, puesto que esta suele conceder más facilidades en la financiación debido a la urgencia de quitarse las propiedades. La principal ventaja es que las entidades suelen estar dispuestas a conceder una hipoteca 100%, es decir, el futuro propietario no tendrá que aportar un 20% del valor de la vivienda.

Dúplex en Jaén de 124 m²

​Por 52.100 euros

Este dúplex se encuentra en un edificio plurifamiliar en el municipio de Torre del Campo, a apenas 11 kilómetros de Jaén. Cuenta con tres dormitorios, un baño, un aseo, un salón, una cocina y un amplio balcón. Tiene como anejos una plaza de garaje y un trastero. La zona residencial donde se ubica cuenta con un patio comunitario grande ideal para niños.

-Consulta todos los detalles sobre este piso de BBVA.

Dúplex en Toledo de 78 m²

​Por 61.500 euros

Se trata de un pequeño dúplex con dos dormitorios, dos baños, salón y cocina en la localidad de Olias del Rey (Toledo). El precio de esta vivienda también incluye una plaza de aparcamiento y un trastero en el sótano del edificio.

-Consulta todos los detalles sobre este piso de Unicaja.

Dúplex en Guadalajara de 109 m²

​Por 71.200 euros

Piso dúplex con un total de 108,75 m² en el municipio de Casa de Uceda. Dispone de tres habitaciones, un baño, un aseo, un salón-comedor, cocina y dos terrazas. La zona cuenta con múltiples servicios escolares, comerciales y depostivos, así como asistencia médica.

-Consulta todos los detalles sobre este piso de Caixabank.

Dúplex en Guadalajara de 84 m²

​Por 96.000 euros

Esta promoción de obra nueva en la localidad de Alovera (Guadalajara) cuenta con múltiples viviendas de hasta tres dormitorios. En este caso, cuenta con un salón con cocina americana en la primera planta y dos habitaciones y dos baños en la superior. En muchos casos disponen de una amplia terraza y piscina comunitaria en el edificio. Además, es posible añadir una o varias plazas de aparcamiento al precio original.

-Consulta todos los detalles sobre este piso de Sociedad Inmobiliaria.