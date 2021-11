El sector pide un 'help to buy' español para que los jóvenes compren vivienda

El drama por la imposibilidad de los jóvenes para acceder a una vivienda por su falta de recursos económicos lleva tiempo siendo un motivo de discusión en el sector inmobiliario. La apuesta de las empresas por el alquiler a través del 'build to rent', la selección de promociones específicas para arrendamiento y fórmulas como el 'coliving' ha buscado desde el principio facilitar la entrada en el mercado de quienes tienen entre 18 y 35 años. El problema es que las firmas no quieren que este régimen sea el único para ellos. También aspiran a que puedan comprarse una casa para poder ensanchar su negocio. Por eso, promotoras y bancos han empezado a plantear la necesidad de que el Gobierno central y las comunidades autónomas den ayudas con ese fin. Una reclamación en la que la fórmula del 'help to buy' es la que más gusta a las compañías, como señalan fuentes del sector.

Esta propuesta se basa en la iniciativa que surgió en Reino Unido en 2013, ideada para fomentar todo lo posible la compra de un activo residencial por los británicos que empezaban a entrar en la etapa adulta. Algo que hace abordando el que suele ser el principal problema para que un banco conceda el préstamo: la falta de recursos suficientes para pagar la entrada que exigen las entidades financieras. Este sistema permite a un joven pagar solo un 5% del 25% total del pago inicial que le exigen, al encargarse del otro 20% la banca, que facilita el dinero con una garantía del Estado. Por tanto, el crédito hipotecario final es del 75%. Hasta 2019, el gobierno británico avaló 211.000 operaciones por más de 13.300 millones de euros.

Dicha estrategia supone que los interesados contarían con una financiación durante cinco años de hasta el 95%, al tener que aportar solo de primeras un 5% del valor total de la vivienda que quiere adquirir. Una vía que aún no ha sido explorada por las administraciones. Específicamente, las autonómicas, que son las que tienen las competencias de la materia transferidas desde el Estado. Desde hace años, el foco de respaldo a los jóvenes ha estado puesto en el alquiler. Las ayudas directas para complementar el pago de la renta han sido la medida preferencial desde que se empezó a detectar esa problemática. Unos estímulos que, aun así, no han conseguido dar la vuelta a una situación que se produce desde más de una década.

Las últimas peticiones públicas para iniciar un plan basado en ese 'help to buy' se produjeron este viernes en un debate organizado por la Fundación del Notariado, al que acudieron representantes de promotoras, de bancos y expertos en analizar el mercado. El más contundente fue el presidente de Asprima y responsable de Vía Ágora, Juan Antonio Gómez Pintado, que puso sobre la mesa la necesidad de impulsar una reforma de ese tipo para que los jóvenes puedan comprarse una casa si así lo desean. Un planteamiento que pasaría por las subvenciones directas para el pago inicial de la hipoteca o por un aval del Estado para que se encargue el banco. Uno de los que vio con buenos ojos esa propuesta fue Juan Carlos Delrieu, director de estrategia y sostenibilidad de la Asociación Española de Banca (AEB). El ejecutivo destacó que esa fórmula de la ayuda directa para comprar le parecía muy adecuada.

Las fuentes del sector consultadas por esta redacción aseguran que tanto las promotoras como los bancos están insistiendo a las administraciones en que busquen más salidas a esa hándicap de los jóvenes para independizarse del hogar de sus padres o para hacer una inversión en el residencial. La novedad está en que ahora ya no solo lo hacen para conseguir una mayor liberalización de suelo para construir más con el fin de aumentar la oferta. Esta vía de imitar lo que han hecho otros países para fomentar la compra empieza a ser un tema de conversación en los encuentros entre actores del sector o en las reuniones que mantienen con los legisladores.

Hasta el momento, Banco Santander es el único gran banco que ha planteado una oferta para jóvenes a los que no exigía un 20% o 25% de entrada para concederles una hipoteca. El requisito esencial para acceder al préstamo es que contaran con alguien que les avalara. Por lo que está por ver si las entidades se lanzan por su cuenta a seguir este camino o esperan a que el Gobierno central y las comunidades respondan a esa reclamación de que facilite la entrada en el mercado de, especialmente, los que tienen entre 18 y 35 años.

El diseño de un programa como el 'help to buy' tendría que perfilar si se sigue el ejemplo británico de financiar solo los cinco primeros años o si se adapta de otra manera. También habría que afrontar los posibles 'coladeros', que es una de las mayores críticas que existen en Reino Unido hacia el mismo. Como señaló en un informe la National Audit Office (NAO), hasta un tercio de las ayudas se concedieron a personas con rentas elevadas que no habrían necesitado respaldo para comprarse un activo. Uno de los ejemplos que puso ese organismo independiente es que un 4% de los solicitantes tenía ingresos familiares superiores a 100.000 libras al año. La idea es que el plan, impulsado durante la etapa como primer ministro de David Cameron, expire en 2023.