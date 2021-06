'Proptech' y construcción: ahorro de costes, nuevos perfiles y optimización.

PlanRadar es una empresa tecnológica austriaca fundada en 2013 por cuatro emprendedores involucrados en la construcción y tecnología, que se dieron cuenta de que la construcción es un sector "tremendamente anticuado que vivía de espaldas a la tecnología", explica Enrique Criado, Country Manager para España de PlanRadar. El directivo ha conversado con 'La Información' sobre los retos que enfrentan las compañías vinculadas a la construcción para no quedarse atrás en el proceso de digitalización que ya forma parte del ADN de las empresas de otros sectores.

Enrique Criado ha destacado que uno de los puntos fuertes de los servicios que ofrece PlanRadar es que "liberan muchísimo a los técnicos de obra, que son las personas con una mayor responsabilidad en los proyectos. Nuestros clientes nos cuentan que, de media, los trabajadores ahorran entre cuatro y siete horas de trabajo a la semana con el sistema. Esto se puede traducir en un ahorro de medio mes de salario por empleado. Tiene un impacto muy fuerte".

Los servicios de esta 'proptech' se dirigen a optimizar la ejecución del proyecto -las obras- y la gestión del activo o el 'facility managemet'. Esta herramienta tecnológica conecta, a través de una aplicación móvil, a los trabajadores de los procesos y facilita la colaboración y comunicación en tiempo real, que "no suele ser nada fácil por los constantes cambios e informes que deben generar las partes involucradas", según Criado.

El directivo ha informado de que la construcción es un sector que, junto con el 'facility management', se encuentra a la cola de la digitalización. "Quizá, el único que esté más atrás sea el sector público. La construcción y el 'facility' están muy atrasados en España. Esto se ve también en otros países y se debe en gran parte a que no han tenido la necesidad de evolucionar hasta ahora. La Covid ha acelerado este proceso al empujar el uso de sistemas que permiten un distanciamiento social y una comunicación todavía más sofisticada para extraer datos como el uso de mascarilla, exámenes de salud.. Aparte de esto, si damos un paso atrás y miramos con ojo de halcón cómo esta el mercado nos damos cuenta de que necesita acometer un cambio cultural profundo. Para que haya una digitalización real necesitas que las cúpulas de las compañías lo lideren".

En esta línea, el empresario ha observado que este es un sector que "se queda en eternos pilotos y muchas empresas ni siquiera se atreven a dar el paso y probar. ¿Por qué? "Porque nunca se le ha permitido fallar. Se han impuesto penalizaciones por cada día de retraso en las obras y los plazos de trabajo son muy estrechos. Los jefes de obra tienen muchísima presión, por lo que no conviven en una cultura de experimentación, que es un prerrequisito para probar nuevas tecnologías". Las consecuencias de no lanzarse son grandes. Criado ha indicado que aquellas empresas que no emprendan su digitalización rápido crecerán 2,5 veces más lento que las que encabecen estos movimientos en su sector.

La gestión del talento también se verá envuelta en este cambio. Las constructoras van a tener que crear perfiles nuevos como 'data officer' o 'chief technology officer', según Criado, que aclara que "muchas empresas medianas y grandes cuentan con un departamento de IT, pero estos se limitan a gestionar sistemas tradicionales. A partir de ahora se van a necesitar profesionales capacitados en la metodología lean, con una cultura de interacción rápida y una mentalidad más emprendedora o de 'startup' para los procesos de cambio". De esta forma, la mano de obra tradicional pierde, pero el segmento más joven de la fuerza laboral encuentra un hueco para entrar en un mercado donde la presencia de menores de 34 años ha pasado del 43% al 18% en los últimos años.

Enrique Criado también se ha referido a las metas de la 'proptech' para los próximos años. El empresario ha asegurado que PlanRadar recibió un gran influjo de dinero por parte de fondos de capital riesgo norteamericanos y europeos que decidieron apostar por este sector y tienen mucha experiencia. PlanRadar aspira a liderar el mercado al multiplicar por tres el número de clientes que posee hasta ahora a nivel mundial y llegar a 100 en España: "2021 es el año para sembrar. Nos estamos dando a conocer y estamos conociendo el mercado español. Así, 2022 será el año de recoger los frutos del trabajo. Abrir un mercado siempre cuesta y en sectores como la construcción y el 'facility' todavía más, pero tenemos mucha ambición por seguir creciendo".