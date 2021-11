Quién es quién en el sector de las casas prefabricadas en España: Nevo, Cube...

El pasado septiembre, la compraventa de viviendas alcanzó las 53.410 operaciones. Dato que suponía un incremento de un 40,6% más que el mismo mes de 2020. Es la cifra más alta en más de trece años (desde abril de 2008), según los últimos datos de transmisiones de derechos de propiedad del Instituto Nacional de Estadística (INE). Con todo, el sector inmobiliario ha vuelto a recuperar los niveles previos al estallido de la burbuja, aunque si bien es cierto que los expertos han alejado, al menos de momento, la posibilidad de que pueda volver a vivirse una situación similar a la del pinchazo del ladrillo.

Sea como fuere, hay una alternativa en el terreno de la compraventa de viviendas que lleva tiempo ganando adeptos en España: el de las casas prefabricadas, que se ha convertido para muchos en una solución, debido a que ofrecen metros cuadrados a menor precio y cuyo proceso de instalación suele ser algo más sencillo. En este sentido, son cada vez más las empresas que ofrecen este tipo de viviendas en nuestro territorio. Veamos a continuación, cuáles son las más destacadas y qué tipo de casas ofrecen.

Cube

Casas Cube es una compañía de fabricación modular con presencia en A Coruña, Madrid y Barcelona. Tal y como indica en su propia página web, está formada por más de 150 profesionales especializados en prefabricación. Cuenta con unas instalaciones de más de 60.000 metros cuadrados entre fabricación, acopio y materiales. Tiene su sede central en A Coruña, donde se ubica el departamento técnico a pie de fábrica.

La empresa cuenta con varios Modelos Cube que varían según su tamaño. Van desde los 50 metros cuadrados (55.000 euros), hasta los 62, 75, 100, 150, 175 y 200 metros cuadrados (239.000 euros). Los modelos premium llegan hasta los 300 metros cuadrados, aunque eso sí con un precio de unos 340.400 euros. Los modelos basic, solo por módulos, van desde los 12 m2 hasta los 36 m2. También cuentan con garajes, porches y trasteros prefabricados.

Cube

Modular Home

Modular Home -empresa de ingeniería y fabricación- nació en el año 2004 y actualmente fabrica para toda la península, incluidos también Baleares y Canarias. Explica la propia compañía: "Modular Home ha estructurado un sistema de trabajo que desarrolla la ingeniería del Proyecto de Ejecución, los despieces, el diseño y fabricación de los elementos prefabricados y su montaje de obra, de manera que queda garantizado, tanto el correcto empleo del sistema, como su adecuación a los requisitos arquitectónicos".

Su catálogo abarca desde casas de diseño, rústicas, viviendas a medida, casas de autor o viviendas con parcela. La compañía se encarga del diseño de las casas prefabricadas, así como del desarrollo integral y la fabricación. Tienen casas desde más de 100 y 200 metros cuadrados, hasta otras más sencillas con dos dormitorios, un baño y salón-cocina por 50 y 60 metros cuadrados.

Modular Home

Grupo Eurocasa Modular

El Grupo Eurocasa Modular cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de las casas prefabricadas. Realizan proyectos en distintas partes del mundo, como Portugal, Francia, África... además de en España, que es donde tienen la sede principal. Dispone de distintos modelos modulares como el Mod A/1 (31,69 m2 y 38.493 € más IVA) y el Mod B/1 (49,56 m2 y 55.513 € más IVA). Sus casas más grandes son las del modelo 'Gran Villa', viviendas no modulares que se venden desde 62.805 euros más IVA.

Los precios de sus casas prefabricadas son variados. Desde los 70.329 euros (IVA no incluido) de la Gran Villa, hasta los 40.386 euros (IVA no incluido) de la Rústica o los 25.946 euros (IVA no incluido) del modelo Campero.

Eurocasa

Arquima

Arquima -con sede central en Barcelona- es otra de las empresas líderes en el sector de la construcción industrializada de viviendas, equipamientos, fachadas y envolventes. Tal y como explica la compañía, utiliza un sistema industrializado con estructura de madera. El proceso de compra es con un presupuesto cerrado, Arquima se encarga tanto del diseño como de la ejecución de la totalidad de la obra y entrega las llaves en mano.

Sus proyectos se dividen en aquellas casas con más de 200 metros cuadrados y las que tienen menos de 200 metros cuadrados. Dentro de su propia página web incluye una calculadora para hacer un presupuesto del tipo de vivienda que se desea comprar: las plantas que tiene, porches, licencia de obras, pavimento, vallado, etc.

Arquima

Nevo

Nevo es especialista en la construcción offsite industrial. Se dedican al diseño, fabricación e instalación de construcciones a medidas. Tiene su sede en Almería, donde diseñan y fabrican todos los productos de sus viviendas modulares. Su negocio se divide actualmente en tres vertientes Nevo Business, Nevo City y Nevo Homes.

En Nevo Business incluyen desde lavanderías autoservicio, restaurantes y terrazas, tiendas y puntos de venta o baños y aseos de exterior. En su apartado City hay también quioscos de venta o mobiliario urbano. Por su parte, en Nevo Homes es en el que incluye las casas prefabricadas.