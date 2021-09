¿Quién hace los arreglos de un muro que delimita espacios comunes y privados?

En la pista de tenis de la comunidad, cuyo muro del fondo está adosado a mi casa –son bloques de dos pisos de altura, el mío es el alto- hay una grieta que afecta a la pared de mi jardín. La comunidad dice que lo tenemos que reparar a medias, pero realmente la razón de ser del mismo es que no se escapen las pelotas, o sea, no sería así de alto si no fuera ese su objeto. ¿Es así?