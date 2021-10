Las ayudas para rehabilitar los edificios quedarán exentas de tributar en la Renta

La estrategia del Gobierno para fomentar la rehabilitación energética de edificios al calor de los fondos europeos ya está en marcha. El plan de subvenciones para los ciudadanos o comunidades de vecinos interesados en hacer reformas para reducir el gasto de sus viviendas se moverá entre los 5.000 y los 15.000 euros de respaldo público, en función del porcentaje de ahorro de consumo que se logre con el proyecto y las obras. Pero la gran novedad está en que estas ayudas quedarán exentas de tributación por IRPF en la declaración de la Renta, como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este miércoles. Por lo que se sumarán al catálogo de subvenciones finalistas que evitarán posibles pagos a la Agencia Tributaria por haberlas disfrutado.

Así lo recoge el nuevo Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuya aprobación se decidió en el Consejo de Ministros de este martes. En concreto, la norma incluye en su artículo 1 que "no se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas concedidas en virtud de los distintos programas establecidos". Algo que no se limitará al próximo ejercicio, sino que mantendrá esa exención de tributación de manera indefinida, ya que la redacción de la ley no establece límites temporales.

Esto supone una victoria para los ministerios que reclamaron que no hubiera que tributar por estas subvenciones, que fueron el de Transportes, que dirige la ministra Raquel Sánchez, y el de Transición Ecológica, liderado por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Ambas carteras solicitaron a su compañera de la cartera de Hacienda, María Jesús Montero, que permitiera la exención al menos del próximo ejercicio, correspondiente a este 2021. Finalmente, sus demandas han sido aceptadas. E incluso reforzadas, dado que no se recoge ese plazo máximo para 'librarse' de tener que incluirlas en la declaración por IRPF.

Deducciones de hasta el 60%

Las ayudas se concretan en tres tramos de deducción, que podrán ser del 20%, del 40% y del 60%. La puesta en marcha de las mismas con el Real Decreto conlleva la modificación de la Ley que regula el IRPF, además de hacer cambios parciales en las normas del Impuesto de Sociedades, de Patrimonio o de Renta de no Residentes. El cumplimiento de las metas para obtener las subvenciones en todos los escenarios se validará a través del certificado de eficiencia energética. Por ejemplo, el primer tramo, el del 20%, permitirá a los beneficiarios permitir hasta 5.000 euros de subvención por las cantidades satisfechas por las obras. El objetivo que deben cumplir es reducir un 7% la demanda de calefacción y refrigeración.

La segunda posibilidad de ayuda es la del 40%. En este caso, las comunidades de vecinos o los particulares deberán alcanzar una eficiencia que suponga la reducción de al menos un 30% del consumo de energía no renovable de sus edificios. Si lo consiguen, podrán obtener hasta 7.500 euros para compensar lo invertido en las reformas correspondientes. La calificación de clase energética tendrá que ser A o B tras las obras. Tanto para este respaldo público como el del 20%, el plazo para ejecutar la renovación de la construcción finalizará el 31 de diciembre de 2022.

En el tercer tramo, la subvención podrá alcanzar los 15.000 euros. Pero conseguir la deducción de hasta un 60% estará sujeta a otras condiciones. Para empezar, se da más tiempo para realizar los cambios en el bloque o la casa. Los tiempos se extienden asta el 31 de diciembre de 2023, dado que se entiende que estos cambios en la estructura o las zonas comunes son más complejas y ambiciosas. La reducción del consumo de energía tendrá que llegar al 30%. También se reclamará que la clase energética sea de A o B.

Para fomentar la concesión de crédito para las obras de rehabilitación, el Gobierno también dispondrá una línea de avales para cubrir de forma parcial la financiación que otorguen los bancos a las comunidades de vecinos o los particulares. El respaldo vendrá del ICO, y los préstamos tendrán un plazo de devolución de hasta 15 años. Unas condiciones que las entidades financieras estaban esperando para determinar sus estrategias a la hora de apostar por las políticas de rehabilitación, a las cuales se sumarán, como ya publicó este diario.