Situaciones en las que puede realizarse un desahucio por precario de la vivienda

Mi hijo se encuentra en trámites de separación con su esposa. Se plantea el problema de que la casa donde viven es mía, no me pagan nada por el alquiler y no tenemos contrato. Como él trabaja y ella no, el abogado le dice que seguro que el uso del hogar familiar se lo dan a ella. ¿Hasta cuándo debo dejar que viva en la casa de manera gratuita? Mi hijo va a necesitar ayuda para alquilar otra vivienda y ese dinero nos vendría bien porque le tendrá que pagar una pensión a ella durante un tiempo.