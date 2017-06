ZAMORA BATE EL RÉCORD DE NOCHE DE JUNIO MÁS CALUROSA DESDE 1920 Y SALAMANCA DESDE 1970

Etiquetas

- Siete provincias han superado ya los 40 grados y 32 han registrado noches tropicales. El primer episodio de calor sofocante del año en España, que comenzó el pasado sábado y este jueves se elevará a ola de calor en el suroeste de la península, ha traído ya los primeros récords históricos porque este martes se registró la madrugada más calurosa de junio en Zamora desde 1920 y en Salamanca desde 1970.El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, señaló este miércoles a Servimedia que desde que comenzara este episodio de altas temperaturas se han pulverizado “dos récords absolutos” de calor y llegaron en la madrugada de este martes.Del Campo indicó que uno de ellos corresponde a Zamora, que registró 22,2ºC como temperatura mínima, que es la más alta de cualquier noche de junio desde que el observatorio meteorológico de esa localidad comenzara a funcionar en 1920. La efeméride anterior estaba en 21,6ºC y se produjo en junio de 2011.Además, Del Campo comentó que Salamanca tuvo en la madrugada de este martes una temperatura mínima de 21,7ºC, lo que supone la noche de junio más cálida desde que la estación de esta ciudad empezara a tomar datos en 1970. El récord anterior era de 21,4ºC y ocurrió en junio de 2005.CALOR DIURNO Y NOCHES TROPICALESPor otro lado, el calor intenso de estos días ha disparado los termómetros a más de 40 grados por el día en siete provincias y ha traído noches tropicales (esto es, cuando los termómetros no bajan de 20 grados) en 32 provincias, Ceuta y Melilla.Los valores diurnos más altos se midieron este lunes, con 42,0ºC en Mérida (Badajoz); 41,8 en Andújar (Jaén); 41,4 en Córdoba; 41,2 en El Granado (Huelva), y 41,0 en Plasencia (Cáceres), con 41,0. En Toledo, los termómetros llegaron a 40,4 en Oropesa, y en Sevilla, a 40,1 en Carmona.Pero este lunes no fue el primer día del año en que se superaron los 40 grados, sino el pasado domingo, cuando se registraron 41,2ºC en Andújar, y 41,0 en Montoro (Córdoba). Y ayer martes hubo 40,6 en Granada y 40,0 en Baeza (Jaén).Por otra parte, las primeras noches tropicales no han llegado con el actual episodio de calor, sino que ya el martes de la semana pasada hubo zonas en las que los termómetros no bajaron de los 20 grados, como Ceuta (21,9ºC), Málaga (20,3) y varios puntos de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.La noche más cálida del miércoles de la semana pasada se vivió en San Javier (Murcia), con 21,3ºC; el jueves en Osuna (Sevilla), con 23,4; el viernes en Arroyo del Ojanco (Jaén), con 22,6; el sábado en Osuna, con 21,2, y el domingo en Castuera (Badajoz), con 24,3, mientras que este lunes hubo 25,0 en Plasencia (Cáceres).La noche más tropical en lo que va de año tuvo lugar en la madrugada de este martes, cuando un total de 196 observatorios de 30 provincias, Ceuta y Melilla estuvieron por encima de los 20 grados, con los valores más altos en los municipios cacereños de Valverde del Fresno, con 25,1, y en Navalmoral de la Mata, con 25,0. En esa relación del martes aparecen capitales como Almería (25,0), Jaén (24,6), Cáceres (24,0), Madrid y Segovia (23,1), Badajoz (22,8), Zamora (22,2), Salamanca (21,8); Barcelona, Huesca y Toledo (21,6); Cádiz (21,5), Melilla (21,5), Málaga y Valladolid (21,3), Las Palmas de Gran Canaria (21,2), Palma de Mallorca (20,7), Zaragoza (20,6), Huelva (20,5), Sevilla (20,2), Ceuta (20,1) y Alicante (20.0).Y la madrugada de este miércoles dejó 23,6 en Ciudad Real; 23,5 en Madrid; 23,3 en Aliseda (Cáceres), y 23,0 en Herra del Duque (Badajoz).De momento, las únicas provincias que aún no han vivido noches tropicales son A Coruña, Álava, Albacete, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa, Lugo, Ourense, Palencia, Pontevedra, Soria y Vizcaya.