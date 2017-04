Rajoy bate récord con 100 horas fuera de España para alejarse del lío judicial

Etiquetas

Mariano Rajoy ha pasado esta semana el mayor periodo de tiempo fuera de España. Desde que llegó a La Moncloa en diciembre de 2011 no había estado cuatro días en el extranjero en un viaje oficial. Casualidad o no la estancia del Presidente del Gobierno en Brasil y Uruguay ha coincidido con la resaca de la entrada en prisión de Ignacio González y la posterior dimisión de Esperanza Aguirre. Este jueves, cuando Rajoy aterrice en Madrid va a encontrarse con un partido en estado de shock.

El séquito de Presidencia ha volado durante esta pasada noche desde Uruguay a Madrid. Será al mediodía cuando el avión de la Fuerza Aérea Española llegue a la capital. Habrán pasado 100 horas desde la salida, más de cuatro días en los que Rajoy ha vivido desde la distancia todo lo sucedido: el adiós de Esperanza Aguirre (la exconcejala le envió un SMS y Rajoy descolgó el teléfono), el SMS del ministro Catalá a Ignacio González, la desimputación de Mauricio Casals y Francisco Marhuenda... Su partido ha vivido un terremoto y Rajoy ha tenido que seguirlo todo desde la distancia mientras intentaba dar entrada en Brasil a inversiones españolas.

El presidente, cuentan en el PP, ha estado informado de todo lo sucedido por la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Los populares transmiten, a pesar de todo, tranquilidad por los casos judiciales porque, dicen, aunque no es agradable levantarse casi cada día con un nuevo escándalo por corrupción, pertenecen a otra etapa distinta al marianismo. Sí hay unanimidad a la hora de valorar el comportamiento del ministro de Justicia que califican de "torpeza". "No aprendemos después de los SMS a Bárcenas", lamentan. No hay que olvidar que el propio Rajoy se marchó a Brasil molesto con Catalá por su citación como testigo en el caso Gürtel.

El viaje de mayor duración

Rajoy nunca había estado tanto tiempo alejado de los suyos. Es una persona a la que le gusta estar con su familia en Moncloa. Apenas perdona una cena con su mujer y sus hijos, por lo que un viaje de cuatro días es algo único hasta ahora en su etapa como presidente. Solo había estado alejado de Madrid tantos días durante periodos vacacionales, no por motivos de trabajo.

La agenda internacional de Rajoy comienza en 2012 con un primer viaje a Marruecos, como es tradición en todos los presidentes. En el mes de abril de ese año se produce su primera estancia de dos días fuera de España, con motivo de la reunión del Foro Económico Mundial en México. En junio regresó a México durante dos jornadas a la cumbre del G-20 de Los Cabos y en septiembre visita por primera vez la ONU, también por 48 horas.

Es en mayo de 2012 cuando Rajoy pasa por primera vez tres días fuera de Madrid. Se produce con motivo de la Cumbre de la OTAN en Chicago. En septiembre de 2013 vuelve a la ONU para asistir a la Asamblea General y también pasa 72 horas lejos de España.

En 2014, el jefe del Ejecutivo protagoniza una agenda internacional con citas como la visita de Estado a China, donde pasa casi cuatro días fuera, o a Washington, donde pasa dos días. En 2015 la agenda es mucho más intensa, pero ninguna estancia en el extranjero supera las 48 horas de duración.

En 2016, año de Gobierno en funciones, la actividad internacional de Rajoy se reduce notablemente, como se puede comprobar en el siguiente cuadro:

Por último, este 2017, Rajoy ha salido de España durante los cuatro primeros meses del año en ocho ocasiones, y prevé hacerlo en muchas más, como por ejemplo a la Cumbre de la OTAN donde se tomará su primera fotografía con Donald Trump. Este año ha estado en Lisboa, Malta, Versalles, Bruselas, Roma y Brasil.