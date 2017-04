IGLESIAS ESTÁ DISPUESTO A NEGOCIAR EL CANDIDATO SI LOS PARTIDOS APOYAN UNA MOCIÓN CONTRA RAJOY

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, anunció este jueves que su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados va a iniciar una ronda de contactos para “armar” una moción de censura, que calificó de “obligación ética”, contra el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y señaló que está dispuesto a negociar el candidato.En rueda de prensa en el Congreso, Iglesias explicó que ya ha contactado con el PSOE y con Ciudadanos, formaciones de las que dijo no entender que “defiendan la corrupción”, ya que las acusoó de sostener al PP en el Gobierno. Aseguró que se ha puesto en contacto con el presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, pero que ha sido con el portavoz de la misma, Mario Jiménez, con quien ha mantenido una conversación más amplia. Respecto a Ciudadanos, indicó que se ha dirigido a su presidente, Albert Rivera, pero que no ha recibido contestación. “Deseo de verdad que dejen de sostener al PP”, porque, dijo, “eso es absolutamente incompatible con plantear un discurso de regeneración”. Iglesias indicó también que ha contactado con otras formaciones, como el PNV, y además ha conversado con “representantes de la sociedad civil”, como el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, quien le ha anunciado que está “disponible” para reunirse con Unidos Podemos, y también con la asociación de Jueces para la Democracia. Insistió en que esta moción “va mucho más allá de los partidos” porque se trata de proteger “la salud de la democracia” ante la amenaza del PP que, aseguró, “está parasitando las instituciones de nuestra patria” con los casos de corrupción. “ES UN IMPERATIVO ÉTICO”Aunque indicó que ahora no toca hablar ni de “nombres” ni de “caras”, al referirse al posible candidato que acompañaría la moción de censura, se mostró dispuesto a negociar la personas que se convertería en alternativa a Rajoy. “Entendemos que la sociedad está reclamando que se presente una alternativa regeneradora al PP”, se limitó a decir. No obstante, avanzó que presentarán la moción aunque no consigan los apoyos necesario porque se trata de “un imperativo ético”. Unidos Podemos podría presentar esta moción únicamente con la propuesta de 35 de sus diputados (la décima parte del Congreso) y tendría que ir acompañada de un candidato a la Presidencia del Ejecutivo que, de presentarla su grupo, recaería en el propio Iglesias. Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, insistió en que esta moción es “una obligación ética y moral” que se articula frente a la “actitud parasitaria” del PP que, dijo, “se expresa en el saqueo permanente de lo público” y en la “actitud patrimonialista” de los populares. Los representantes de la confluencias catalana (En Comú Podem y En Marea) comparecieron también ante los medios. Anton Gómez, de En Marea, animó al resto de formaciones a presentar “una moción al Gobierno de la corrupción” porque “la sociedad nos demanda atacar y acabar con el foco que produce la descomposición moral que estamos viviendo con el PP”.El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, denunció que España está bajo amenaza “de que la democracia sea parasitada” y recordó la querella contra el PP que presentó este miércoles, junto a otros colectivos, en la Audiencia Nacional por cohecho, blanqueo y estafa en relación al supuesto desvío de fondos públicos del Canal de Isabel II y en la que se pide, entre otras cosas, la imputación de la expresidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre.