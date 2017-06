El Senado rechazará este miércoles las miles de enmiendas parciales de la oposición a los Presupuestos

Etiquetas

La Cámara Alta rechazó ayer por mayoría los seis vetos generales a las cuentas públicas

El Pleno del Senado rechazará este miércoles previsiblemente, gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, las miles de enmiendas parciales registradas por todos los grupos de la oposición, salvo PNV, Foro Asturias, UPN, Coalición Canarias y Nueva Canarias, al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, por lo que la tramitación de las cuentas públicas concluirá la última semana de junio, cuando se aprobarían las cuentas públicas definitivamente.

El debate de las enmiendas parciales a las secciones y al articulado de los Presupuestos en el Pleno del Senado ha arrancado a las 9 horas de este miércoles tras el que se produjo ayer, que se prolongó durante casi seis horas, y en el que se rechazaron los 6 vetos generales a los PGE presentados por los grupos parlamentarios del PSOE, Unidos Podemos, ERC, Compromís, PDeCAT y EH Bildu.

Los senadores de los distintos grupos han enviado mensajes de apoyo y de deseo de pronta recuperación para el senador socialista Francesc Antich, que en el Pleno del Senado de ayer sufrió un dolor torácico y tuvo que ser ingresado en el Hospital de La Concepción de Madrid.

Ni el PP, ni algunos de los grupos que respaldan los Presupuestos, como el PNV, Foro, UPN o Nueva Canarias, han registrado enmiendas parciales a las cuentas públicas en el Senado, por lo que los 'populares' prácticamente se aseguran la aprobación de los Presupuestos la última semana de junio, ya que al no incluir modificaciones no sería necesario que vuelva de nuevo al Congreso, en donde las cuentas públicas pasaron el trámite con 176 votos a favor frente a los 174 en contra.

La intención del Gobierno es que el texto no incorpore ningún cambio adicional para evitar que el proyecto presupuestario tenga que ser ratificado posteriormente en la Cámara Baja la primera semana de julio.

Por su parte, el Grupo Socialista en el Senado ha presentado más de 1.900 enmiendas parciales por importe de 12.000 millones de euros; Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado 1.641 enmiendas a las secciones y 273 al articulado, ERC ha registrado más de 870 a las secciones y 94 al articulado, y Compromís unas 400 enmiendas parciales y 58 al articulado.

A su vez, el PDeCAT ha presentado más de 800 enmiendas parciales a los Presupuestos, al tiempo que EH Bildu otra batería de enmiendas parciales. Mientras, ninguno de los partidos que respaldaron el proyecto de Presupuestos en el Congreso ha registrado enmiendas parciales en el Senado, salvo Ciudadanos que ha presentado una.

En concreto, la formación 'naranja' pide la inclusión de un número de 1.000 efectivos adicionales a la tasa de reposición del 100% en la Agencia Tributaria en la oferta de empleo público de este año, en sus cuerpos y especialidades adscritas, para la lucha contra el fraude fiscal y tributario, según figura en la disposición adicional a la que ha tenido acceso Europa Press.

RECHAZADOS LOS SEIS VETOS GENERALES

En total, se habían registrado 82 vetos a los Presupuestos en la Cámara Alta, de los cuales 18 eran a la totalidad, pero la Mesa del Senado desestimó los 12 vetos individuales presentados por ERC al entender que tenían "la misma motivación y el mismo contenido", por lo que finalmente fueron discutidos seis vetos generales que en todos los casos resultaron rechazados.

El rechazo a los seis vetos fue posible gracias a la amplia mayoría parlamentaria que ostenta el PP en la Cámara Alta, con 149 senadores 'populares' del total de 266, más el apoyo de los grupos que respaldan el proyecto (Ciudadanos, PNV, Foro Asturias, UPN, Coalición Canarias y Nueva Canarias), por lo que con toda seguridad las miles de enmiendas parciales también serán rechazadas este miércoles.

Al término del debate, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, agradeció la participación de los grupos políticos en este debate de los Presupuestos y afirmó que España tiene "una ciudadanía, un pueblo y una gente que es muy superior a la calidad de su Gobierno y de sus representantes políticos".

Montoro dejó claro que por este motivo el Ejecutivo habla de recuperación económica, "por la gente que está ahí". "Es a la gente de todos los territorios de España a la que tenemos que servir y en la medida que yo pueda seguiré trabajando para que la recuperación económica sea una realidad", agregó.

Así, destacó que "se ha hecho política entre todos, que es lo que correspondía hacer". "Un Gobierno en minoría está sustentado en una política de negociación y hemos logrado que esa política en minoría haya hecho que España cuente con los primeros Presupuestos de esta legislatura", añadió.

EL RESTO DE LA TRAMITACIÓN

Tras el rechazo del Pleno del Senado a los vetos generales y a las enmiendas parciales, la reunión de la Ponencia y el dictamen de la Comisión están previstos para la semana del 19 de junio. Los senadores tendrán como plazo para presentar los votos particulares hasta las 12.00 horas del viernes 23 de junio, y la tramitación en el Pleno de la Cámara Alta se producirá en la sesión plenaria del lunes 26 de junio.

De esta forma, el proyecto de Ley será debatido y votado la última semana de junio y, si finalmente no se introducen enmiendas en las cuentas, quedará aprobado definitivamente, por lo que no será necesario que vuelva al Congreso. Esta es precisamente la intención del Gobierno, que el texto no incorpore ningún cambio para evitar que el proyecto presupuestario tenga que ser ratificado posteriormente en la Cámara Baja.