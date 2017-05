TVE descarta emitir la Fiesta del Orgullo Gay que atraerá a 3 millones de turistas

Etiquetas

En 2017 se cumplen 40 años de la primera manifestación del orgullo LGBT en España y por ello Madrid ha sido nombrada como la capital internacional de la diversidad. Por encima de todos los eventos destaca el 'World Pride', que reunirá en las calles de la ciudad a más de dos millones de turistas, según el Ayuntamiento, y más de tres según la Confederación de Comercio de Madrid. A ellos hay que sumarle las vecinos de la zona o de otras partes de la capital que acudan a los actos organizados del 23 de junio al 2 de julio. Un evento con repercusión mundial que no contará con el apoyo televisivo de RTVE.

Se trata de la quinta edición del 'World Pride' (Roma 2000, Jerusalén 2006, Londres 2012, Toronto 2014, y la sexta será en Nueva York 2019), un evento que ha crecido a pasos agigantados alrededor de todo el mundo en cuanto a seguimiento e influencia. Su impacto en Madrid será muy superior al que tienen las Fiestas del Orgullo LGTB que se celebran cada año en el barrio de Chueca, pero TVE no variará la programación habitual pese a la magnitud del evento.

Desde la Corporación presidida por José Antonio Sánchez confirman a lainformacion.com que "a día de hoy no hay constancia de que vayamos a hacer ningún tipo de programación especial en directo. Habrá referencia a ello en los programas de la casa como hemos realizado en años anteriores, ya sea en los informativos, España Directo o el programa que corresponda".

El motivo no es ideológico, sino que consideran que no tiene interés de servicio público para el resto de España más allá de Madrid, señalan desde TVE. Además, argumentan que "no sería rentable económicamente hablando por el alto coste de su producción".

Dentro de TVE hay voces discordantes con esta postura. Desde el sindicato aseguran que “la televisión pública está para fomentar los valores y debería apostar por la transversalidad. Es un evento mundial, algo mucho más importante que una manifestación que acaba en una cabalgata. En los últimos años ha aumentado la violencia contra LGTBT y en TVE deberíamos darles nuestro apoyo. Lo lógico sería, no solo que emitiéramos el 'World Pride' en directo, sino que estuviéramos emitiendo películas y documentales o haciendo debates desde días antes".

Sí podrá verse en Madrid

El evento sí tendrá un especial seguimiento televisivo dentro de la capital, ya que Telemadrid ha llegado a un acuerdo con la organización para emitir una programación especial durante toda la semana. La cadena ya ha hecho varios guiños al 'lobby' LGTB y quiere recuperar la cercanía con los madrileños. Ya lo hicieron con éxito el 15 de mayo desde la pradera de San Isidro para conmemorar el día del patrón de la ciudad.

Telemadrid quiere que sus 'vecinos' dejen de verla como una televisión arcaica y vean en ella un proyecto moderno. Por ello, el 'World Pride' tendrá relevancia en todos los informativos y en otros programas de la casa como 'Mi cámara y yo' o 'Madrileños por el mundo', que centrarán su temática en en torno al colectivo LGTBI. Además, emitirán un documental de los 40 años de orgullo LGBT en España.

El sábado 1 de julio, Telemadrid emitirá ocho horas de programación en directo. Desde las 18:30 horas se celebrará la manifestación del orgullo LGTB más grande del Mundo en la arterias de Madrid, de Atocha a Colón. Ese será el gran acto televisivo del World Pride, pero también se podrá seguir el pregón del Orgullo, la inauguración del World Pride Park, la conferencia internacional de Derechos Humanos, la carrera de la Diversidad y el acto de clausura.

Muchas gracias a todos los colectivos LGTBi que hoy han visitado @telemadrid para compartir iniciativas en la tele de todos los madrileños. pic.twitter.com/F0bl20I5Ie — José Pablo López (@Josepablo_ls) 14 de febrero de 2017

Desde la cadena autonómica, que se encuentra en pleno proceso de reestructuración, aseguran que "es una cuestión obligatoria que si Madrid acoge el evento más importante del mundo sobre el colectivo LGTB, la televisión pública esté presente". Telemadrid cederá imágenes a cadenas internacionales y no está descartado que la manifestación pueda seguirse en directo a nivel nacional a través de alguna televisión privada que llegue a un acuerdo, aunque por el momento no hay nada cerrado.