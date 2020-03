Acusan a TVE de adoctrinamiento en OT: habla de Vox y su "odio" a las feministas

"Ese odio (a las feministas) está muy presente en el auge de la extrema derecha de partidos como Vox que hablan de la ideología de género, otra invención absoluta... Ahora estamos aquí dentro pero en la isla de Lesbos están llegando refugiados y los fascistas no los están dejando pasar... ". Estas son las palabras de una de las monitoras de la academia de OT 2020 que han revolucionado las redes sociales. Los internautas acusan a la cadena de usar el programa de canto para "adoctrinar" a los jóvenes.

Es la tuerka? Es al rojo vivo? Es la tertulia de radio okupa?



No!, es un programa para «aprender a cantar»



Por una televisión pública y de calidad



El afán de adoctrinamiento de la izquierda no tiene límites#FeminismoAnticapitalista#OT pic.twitter.com/6JqhPmCq3G — Julio Batista (@JulioBatistaES) March 3, 2020

La profesora aprovechó el espacio para instar a los jóvenes a "aspirar a un feminismo anticapitalista. Ahora suena muy bien decirlo y todos estamos aquí, en un 'reality' vestidos con ropa de marca, pero ese es el feminismo que puede cambiar la lógica y hacer que el mundo funcione de otra manera".

Eso no es una charla sobre feminismo, eso es una ADOCTRINAMIENTO en estado puro, vuestro "feminismo anticapitalista" es una ideología que intentáis meternos con calzador todos los días. #CierreTVE pic.twitter.com/MrmuB12Pcy — Unides Pablemos (@UnidesPablemos) March 3, 2020

Además, lanzó dardos hacia Cs y la presidenta de Banco Santander: "Me hace mucha gracia esto del feminismo liberal, al que se sumaron partidos como Ciudadanos y la Botín, que habla de ese feminismo del 1%. A mí no me interesa nada un feminismo que quiere que todas acabemos siendo empresarias y directivas si para que ello ocurra voy a tener que explotar a mujeres vulnerables para que cuiden a los niños mientras otras son directivas". Las crítica no se han hecho esperar...

Adoctrinamiento de votantes en @rtve mintiendo y dando información sesgada en clave marxista.

"Si no eres feminista marxista eres un explorador"

"El feminismo liberal de Ciudadanos es explotador".

Ser buen feminista es votar marxismo(Podemos).

Dictadura y #EstadoDePrivilegio . pic.twitter.com/WZQf4yrotF — Santi Orozco 🇪🇸 🇪🇺 (@Santitcr) March 3, 2020

Si vas a la televisión pública a adoctrinar, al menos no lo hagas de forma tan burda.



No hables de feminismo liberal si no sabes quién fue Mary Wollstonecraft, la Ilustración, el movimiento sufragista o nuestra Clara Campoamor. pic.twitter.com/iluL0d048X — Patricia Reyes (@PatriciaReyesCs) March 3, 2020

El político de Podemos, Pablo Echenique, celebró el discurso en el marco de la ley que presentará Irene Montero este martes en el Consejo de Ministros para regular que 'solo sí es sí'.