Alba confiesa haber sufrido depresión en GH: “He estado verdaderamente triste”.

'GH VIP' ha vivido este domingo un "debate electoral" protagonizado por las tres finalistas del concurso, que encaran la recta final del 'reality'. Durante el programa, Jordi González daba paso a una serie de tuits con preguntas para Adara, Mila y Alba. Precisamente, esta última ha vivido un momento incómodo y doloroso por uno de estos mensajes enviados hacia ella.

En el tuit, un usuario le ha preguntado si cree justo que una persona que ha pasado la primera parte de su concurso "dormida o tumbada en la cama" gane el concurso. Alba no ha podido contener sus palabras y ha explotado. Tan solo hacía unos minutos que el colaborador Miguel Frigenti también la acusaba de haber tenido esa postura de dejadez en programa.

"Intento reírme, irme por la tangente…", comentaba Alba Carrillo, que afirma no entender por qué la acusan de haber estado en la cama gran parte del concurso. La modelo se ha roto y ha desvelado el motivo por el que durante las primeras semanas no estaba al cien por cien. Ha hablado de "depresión" entre lágrimas., a la vez que comentaba que ha estado medicándose. "He estado verdaderamente triste, lo sabe la psiquiatra", explicaba sollozando.

Jordi González ha intentado calmar a la concursante y la ha animado y no hablar de este tema sobre el que ella ha afirmado que no puede explicar. "No lo hagas, tus cosas son tus cosas", intervenía el presentador. Por su parte, Alba respondía que dentro de la casa ha sufrido por "cosas que no son del concurso" y, por este motivo, ha dado por terminado el asunto.