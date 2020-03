El catálogo de Disney+ en España: mejor imposible para niños, escaso para adultos

Al fin y al cabo, siempre fue una empresa dirigida para los niños. Disney, el gran gigante del entretenimiento mundial, se ha colado desde este martes 24 de marzo en las pantallas de los españoles que quieran pagar alrededor de seis euros al mes (depende de si se opta por suscripción mensual o anual) por un servicio más de streaming. Aunque hablar de un servicio más con la potencia de fuego que tiene detrás la empresa americana es un eufemismo. Sobre todo, si todavía se es un niño.

Porque el catálogo con unas 500 películas y decenas de series que ofrece en estos momentos Disney+ en nuestro país está masivamente reservado a los más pequeños. En ese terreno, pocas plataformas pueden hacerle frente porque el tío Walt empezó en esto hace casi un siglo. Pero si se busca algún contenido adulto, las opciones se reducen. De hecho, no hay una sola imagen que se pueda considerar para mayores de 18 años (e incluso desnudos fugaces de alguna de sus películas, como se cuenta aquí, han sido editados) en toda la oferta.

Hablando de imagen. Sea por las recomendaciones de la Unión Europea respecto al uso del streaming en tiempos del coronavirus, sea porque no cuentan con el producto original para poder ofrecerlo, las posibilidades de reproducción con la mayor calidad de imagen y sonido (en 4K) está bastante limitada en un primer momento. Acaso solo se salvan algunos de los estrenos más recientes de las restricciones, pese a que uno de los ganchos de Disney+ fue que no te cobraba más por dar mayor calidad de visionado (como hacen otras plataformas).

Como limitada es la oferta de las series originales. Sí, por fin en España se puede ver 'The Mandalorian', paseando de un lugar a otro de la galaxia al Baby Yoda. Sin embargo, solo se ofrecen dos de sus ocho episodios y se subirá uno a la semana, pese a que la serie acabó en Estados Unidos el 27 de diciembre. Lo mismo se ha decidido para las demás series de estreno y exclusivas: un capítulo por semana de 'High School Musical', 'El mundo según Jeff Goldblum' o 'Diario de una futura presidenta'. Poco a poco, que no hay prisa. Es el mantra de Disney para su juegue de streaming. No solo en España, sino en todo el mundo.

Así que, a la hora de empezar por alguien, Disney ha empezado con los niños. El catálogo es el paraíso de los dibujos animados. Tras la colección 'A lo largo de las décadas' se esconde una de las grandes joyas del catálogo, como son películas y cortos de los años 20 (pero del siglo XX), cuando empezaba a dar tumbos el ratón Mickey. Desde ahí, se puede viajar por toda la centuria pasada y repasar los clásicos en cada uno de sus momentos temporales. Hasta la segunda edad dorada de los años 90 y la eclosión final de Pixar. La lista de películas que ha dado Disney para la animación sí que es inagotable.

Todo lo contrario si se duermen los niños y se quiere ver algo más serio. Si todo el catálogo es para menores de 18 años, el 95% lo es apto para todos los públicos. Con decir que la película más adulta de la librería es 'Avatar', ya se dice casi todo. También están todas las de la saga de 'Star Wars' (excepto la última, aún no estrenada en este segmento), las de 'Piratas del Caribe' y el Universo Cinematográfico Marvel (incluyendo las de los 'X-Men' y 'Los 4 fantásticos', últimas en llegar al planeta Disney tras recuperar los derechos... aunque con la ilustre excepción de las 'Spiderman', para las que no hubo acuerdo).

Al menos, hay una nutrida lista de películas que apelan a la nostalgia más absoluta de los adultos en un viaje al pasado de sus infancias. Desde éxitos de los 90 como 'La Señora Doubtfire', las 'Solo en casa' o las 'Sister Act', a los años 80, con 'Willow', 'Tron', 'Splash'... Igualmente, se pueden recuperar todas aquellas películas anteriores (y no de animación) que recordarán los que crecieron en los 80 con la explosión de los reproductores de VHS o Beta y que copaban los videoclubs en cintas con marco blanco: 'La bruja novata', 'Ahí va ese bólido', 'Mi amigo el fantasma'...

Ni un solo clásico de la Twentieth Century Fox, productora histórica que ha comprado Marvel y que podría haber nutrido la parte adulta de Disney+ con títulos como 'Qué verde era mi valle', 'Eva al desnudo', 'El buscavidas', 'Dos hombres y un destino', 'Alien', 'Titanic'... Como único consuelo, los documentales de National Geographic que sí que vienen ya con Disney+.

Más complicado todavía es si se trata de un adulto que se ha acostumbrado a ver series. Disney+ ha arrancado con una oferta más limitada aún en este apartado. Quitando al mandaloriano, apenas se da oportunidad a una serie como 'Agente Carter' (la novia del Capitán América). Ni siquiera todas las series Marvel que se estrenaron en Netflix ('Daredevil', 'Jessica Jones'...) están, dado que tiene que vencer el contrato con su anterior casa. Al igual que con las películas, no hay nada todavía del amplio surtido de series que Fox ha emitido en las últimas décadas ('Bones', '24', 'House'...). La única representación, la de 'Los Simpsons'. Más dibujos animados

Y no parece que esto vaya a cambiar a corto plazo. Disney+ es un producto para toda la familia y punto. Para los que esperan algo más habrá que esperar a que la compañía matriz se decida a integrar Hulu en el resto del mundo como ya ha hecho en Estados Unidos. Esta compañía, otra reciente adquisición de Disney, produce series originales (la más famosa, 'El cuento de la criada', disponible en España en HBO junto a otras de Hulu) y será el vehículo para integrar contenido adulto a la plataforma. Pero eso no llegará hasta 2021, dijo el ex CEO Bob Iger hace unas semanas, poco antes de dejar el cargo. Hasta entonces, habrá que tirar de nostalgia.