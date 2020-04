Críticas a Nacho Vidal por quejarse del aplauso a sanitarios: "Hacen su trabajo"

El actor Nacho Vidal ha desatado la polémica en las redes sociales por sus declaraciones sobre los aplausos que todos los españoles brindan a los sanitarios desde sus balcones todas las noches para agradecer su labor contra el coronavirus: "Solo están haciendo su trabajo".

"Me sorprendo cuando razono lo que pasa y veo que a las ocho todo el mundo se pone a aplaudir. No quiero menospreciar a nadie, pero no entiendo por qué se sale a aplaudir por algo a lo que todos tenemos derecho, porque lo pagamos con nuestros impuestos. Somos nosotros quienes pagamos a policías, a bomberos, a médicos...", aseguró Vidal.

El actor insistió en su parecer: "No tengo nada en contra, no sé de quién salió la idea a todas estas personas que lo que están haciendo es su trabajo. Cuando yo termine de hacer mi trabajo, por favor, que también me aplaudan". El presentador del programa, Jorge Javier Vazquez le aclaró que estas personas "se están jugando la vida.

Y subió el tono al dirigirse al Gobierno. "Se está aplaudiendo que durante muchos años, y con gobiernos de distinta ideología, se ha dotado de muy pocos recursos a unos sanitarios que deberían estar mejor pagados, en mejores condiciones y que en muchas ocasiones trabajan casi de forma milagrosa". "Por cierto, ¿a dónde va el dinero de las 700.000 multas que se están poniendo durante esta cuarentena? ¿Dónde está yendo el dinero de los impuestos que pagamos todos?", se ha quejado.

Las redes sociales no recibieron bien sus declaraciones...

