¿Cuánto cobran los actores en España? El sueldo mínimo son 149 euros por sesión

Ser actor o actriz no es sinónimo de asistir a las mejores fiestas ni de vestir los mejores trajes. Tampoco lo es de llevar una vida de lujo, o de gozar de una existencia despreocupada gracias a la cantidad de ceros acumulados en la cuenta del banco. Superar las dificultades que entraña el mundo de los casting y conseguir participar en rodajes de películas o series no conlleva, necesariamente, que hayan acabado todos los problemas para los que aspiran a vivir del cine. España no es Hollywood y los sueldos de los actores no son, en muchos casos, tan altos como desprende el glamour de la profesión.

149,17 euros. Ese ese el mínimo que puede cobrar, por sesión, un actor de cine en España. Ahora bien, ese montante no es válido para cualquier actor y tampoco para cualquier producción. Según el convenio colectivo firmado en 2016 entre productores de obras audiovisuales y actores, se trata de la cantidad mínima que pueden percibir aquellos intérpretes que realicen pequeñas partes de una producción cinematográfica cuyo coste sea inferior a los 750.000 euros. Los sueldos mínimos del protagonista y del secundario, en cambio, ascienden, respectivamente, a los 586,04 euros y los 479,48 euros. Los actores de reparto de ese tipo de cintas tienen que cobrar, como mínimo, 372,93 euros. Estos números son muy parecidos a los que reza el convenio para las producciones publicitarias con un presupuesto inferior a los 750.000 euros.

En el caso de las producciones que sí que superan los 750.000 euros, los sueldos mínimos son ostensiblemente más altos. Por ejemplo, el de un actor protagonista se sitúa en los 790,07 euros; el de un secundario, en los 575,35 euros; el de un actor de reparto, en los 431,51; mientras que uno que aparezca únicamente en pequeñas partes debe embolsarse un mínimo de 172,60 euros.

En televisión, los números son similares a los del cine. Por su parte, el sueldo de los protagonistas tiene que ser de 723,46 euros o superior; el mínimo para los secundarios se sitúa 516,77 euros; el de los actores y actrices de reparto, en los 413,39 y el de los que gozan de un grado menor de protagonismo, en 165,33 euros. Además, en todos los casos, a los actores les pertenece el 5% de los derechos de Propiedad Intelectual de su participación en la producción.

En el convenio, que se puede consultar en la página web de la unión de actores, se pueden consultar una gran cantidad de datos. Uno que puede resultar interesante es la diferencia que existe entre los sueldos mensuales mínimos que deben percibir los actores protagonistas de las cintas con un coste superior a los 750.000 euros y los protagonistas de los filmes de bajo coste. Mientras que el de los primeros asciende a los 9.514,51 euros, el de los segundos se reduce a 7.062,20 euros. En el lado opuesto de la escala salarial, el montante mensual que perciben los actores que representan pequeños papeles en películas de bajo coste es de 1.748,48 euros.

Comidas y desplazamientos aparte

Según el convenio, cada comida principal para un actor o actriz que participe en cualquier tipo de producción debe de ser reembolsada con 42,62 euros o más. Además, en el caso de que tengan que pernoctar en el lugar del rodaje, la norma obliga a la productora a recompensarlos con 21,30 euros. Por otro lado, si tienen que realizar el trayecto hasta su lugar de trabajo con su propio vehículo, recibirán 0,19 euros por kilómetro realizado.

Son muchos los actores que buscan hacerse un hueco en el mundo de la interpretación y no tantos los que logran una notoriedad suficiente como para vivir dignamente de su profesión. El rastro de purpurina que dejan a su paso galas como la de los Goya, los Bafta británicos o, sobretodo, la de los Óscar está al alcance de un porcentaje muy pequeño de profesionales. Entre tanto, los demás esperan la llamada que les de una oportunidad y, cuando la reciben, no se olvidan de guardar todos los recibos de gasolineras y restaurantes para poder llegar a final de mes.