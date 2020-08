DC lanza toda su kriptonita para frenar a Marvel con el nuevo Batman al frente

En los peores momentos se dirimen los verdaderos héroes. 'The Batman', con Robert Pattinson debutando en la piel del superhéroe enmascarado, fue el plato fuerte de DC FanDome, el macroevento virtual que Warner Bros., al no haber Comic-Con este año, organizó hoy para concretar sus planes de futuro sobre las adaptaciones de las historias de DC Comics. Junto a este nuevo y ambicioso proyecto sobre Batman, que presentó este sábado sus primeras imágenes, Warner Bros. también dio algunos detalles de otras apuestas de peso en el mundo de los superhéroes, desde 'Wonder Woman 1984' al nuevo montaje de 'Justice League' pasando por el estreno de Dwayne Johnson como Black Adam.

Toda una batería de novedades con las que pretende dar un golpe encima de la mesa y plantar cara a la todopoderosa franquicia que Marvel ha erigido en los últimos años en torno a los Vengadores gracias al dinero casi sin fin que le ha inyectado Disney tras hacerse con los derechos.

Pero aunque fue un día largo e intenso de novedades y secretos al descubierto, la atención de todos los fans estaba puesta en 'The Batman'.

El director Matt Reeves fue el encargado de anunciar el 'teaser' (primer avance) de esta esperadísima película sobre Batman que protagoniza Robert Pattinson liderando un elenco en el que también aparecen Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell y Andy Serkis.

"Soy la venganza", dice Pattinson en un momento de ese primer adelanto de turbias y violentas imágenes acompañadas por la canción 'Something in the Way' de Nirvana. Reeves mostró su admiración por Pattinson: "Es un actor increíble". "Es como un camaleón (...). Y tiene la apariencia de Batman, pero sobre todo tiene el alma de alguien que puede interpretar a Batman de una manera que no hemos visto hasta ahora", añadió.

El cineasta aseguró que esta cinta, cuyo estreno está previsto para el octubre de 2021, no mostrará los orígenes del personaje sino que tratará de reflejar a un Bruce Wayne ya como Batman "cometiendo errores, creciendo, cayendo y siendo un héroe" desde una perspectiva "humana". Y apuntó que para esta película, con forma de thriller de aire detectivesco, se ha inspirado en clásicos de los años 70 como 'Chinatown' (1974), 'The French Connection' (1971) o 'Taxi Driver' (1976).

Batman no fue el único superhéroe invitado a DC FanDome porque, obviamente, él solo no va a poder contra el Capitán América y los suyos. Dwayne Johnson compareció por primera vez como Black Adam para ofrecer algunas pinceladas de la película sobre este antihéroe de DC Comics que modelará el cineasta español Jaume Collet-Serra. "Quiero que me ayudéis a mandar un mensaje al resto de superhéroes de DC: hagámosle saber a The Flash, Shazam, Aquaman, Wonder Woman, Batman y Superman que las cosas no van a ser iguales porque la jerarquía de poder en el Universo de DC va a cambiar", prometió el actor sobre esta cinta que se lanzará a finales del próximo año.

Mucho más cerca está, en principio, 'Wonder Woman 1984', secuela de 'Wonder Woman' (2017) y cuyo estreno se ha retrasado hasta octubre de este año por el coronavirus. La directora Patty Jenkins aseguró que la espera merecerá la pena porque esta es una superproducción hecha como "un espectáculo visual" para la gran pantalla. De nuevo con Gal Gadot como estrella, 'Wonder Woman 1984' dio a conocer un nuevo tráiler en el que destacó la presencia de Kristen Wiig como la malvada Cheetah.

Otro gran proyecto de Warner Bros. sobre DC Comics es la cinta sobre The Flash que dirigirá el argentino Andy Muschietti. Con Ezra Miller como el ultrarrápido héroe, el realizador explicó que lo más importante para él es "llegar al corazón" de la historia de Barry/The Flash. Se espera que esta película, cuyo aterrizaje en las salas está situado en junio de 2022, aborde la idea del "multiverso", un gran marco narrativo en el que coexisten diferentes superhéroes y villanos en diversos mundos, tramas y realidades temporales.

Uno de los momentos de mayor morbo de la jornada fue la presentación del tráiler, con 'Hallelujah' de Leonard Cohen como fondo musical, del nuevo montaje de 'Justice League' (2017) que llevará Zack Snyder a la plataforma HBO Max en 2021. Esta nueva interpretación de Justice League se dividirá en cuatro capítulos de una hora cada uno.

La secuela de 'Shazam' (2019), que se titulará 'Shazam! Fury of the Gods'; leves detalles de la continuación de 'Aquaman'; y la reunión al completo del elenco de la reinvención de 'The Suicide Squad', con el director James Gunn y actores latinos como Juan Diego Botto, también contaron hoy con su cuota de protagonismo en DC FanDome.