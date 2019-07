La historia de Héctor Bellerín: de jugar en el Arsenal a desfilar para Louis Vuitton

La moda y los futbolistas siempre han mantenido una relación controvertida. Las estrellas del balón son adictas a las grandes marcas y firmas de lujo y es habitual verles lucir prendas de Gucci, Dolce&Gabbana, Givenchy o Balenciaga, pero normalmente combinadas de una forma demasiado ostentosa y extravagante, lo que les vale numerosas chanzas y memes en redes sociales.

Porque a los futbolistas les encanta lucir las marcas como símbolo de estatus y de sus elevados patrimonios, algo que acaba rozando lo hortera. De ahí que en el imaginario colectivo los jugadores no sean lo que se dice el 'sumun' del estilo y el glamour, pero hay algunos que se escapan de esa generalización y que no solo visten bien, sino que también se convierten en iconos de moda. Y en España tenemos el mejor ejemplo.

Se llama Héctor Bellerín, tiene 24 años y la mayor parte de su carrera futbolística la ha desarrollado en Inglaterra, pues ya a los 16 años fichó por el Arsenal, club donde sigue jugando hoy en día. Eso ha hecho que en nuestro país no sea un futbolista muy mediático, si bien es muy conocido en el panorama internacional. Y no solo por su juego.

Hace apenas dos semanas, Héctor desfilaba por las calles de París vestido de pies a cabeza de Louis Vuitton, en el sentido más literal, porque el catalán formó parte del elenco de modelos de Virgil Abloh, director creativo de la línea masculina de la firma, en la Semana de la Moda Masculina de la capital francesa. Un hito que ningún otro futbolista había logrado hasta la fecha.

Con un conjunto rosa fucsia, Bellerín desfiló en la Place Dauphine como un auténtico profesional, pareciendo que llevaba toda la vida subido a una pasarela. La elección de Héctor para el show de la firma no se debe únicamente a su imponente físico, sino también a lo que él representa dentro de la esfera del fútbol, pues el joven es considerado uno de los jugadores mejor vestidos.

Pasión por la moda desde niño

Bellerín nació en Barcelona en 1995 y desde pequeño comenzó a jugar al fútbol en el que era su colegio, el Jesús María de Badalona. De ahí dio el salto a las categorías inferiores del FC Barcelona, donde estuvo desde 2003 hasta 2011, cuando el Arsenal se fijó en él con solo 16 años y se lo llevó para su cantera. Si bien ya en 2013 debutó en el primer equipo, de donde no ha salido desde entonces.

Su buen hacer en el club londinense le valió para ser convocado por Vicente del Bosque para la Eurocopa de 2016, además de haber sido subcampeón de Europa en 2017 con la sub-21. Y mientras su carrera deportiva crecía, su pasión por la moda también, algo que queda reflejado en el cambio estético que ha dado en estos años. No obstante, esta afición le viene de pequeño.

Como narró a la revista 'S Moda', su madre y su abuela tenían un taller de confección en Badalona cuando él era niño y pasaba muchas tardes con ellas viéndolas coser y ayudándolas a limpiar. Así, nació en él un amor por la ropa que ha ido aumentado mientras crecía, dando lugar a un conocimiento en cuestiones de moda muy superior al resto de futbolistas. Solo hay que echar un vistazo a su cuenta de Instagram para darse cuenta de que es un auténtico fashionista que se suma a las tendencias y las hace suyas de una forma muy particular, la cual no todo el mundo entiende.

Bellerín ha sabido interpretar perfectamente los nuevos códigos de estilo y domina con maestría el 'streetwear', combinando prendas deportivas con otras de máximo lujo. Además, también se atreve con tendencias como la pijamera, los estampados estridentes y ha cambiado los zapatos clásicos por 'slippers' cuando tiene que vestir de traje.

Esto le ha valido el reconocimiento del mundo de la moda, con cabeceras internacionales destacando su estilo y nombrándolo como uno de los futbolistas con más estilo. De este modo, su nombre ha llegado hasta las oficinas de Louis Vuitton, donde Virgil Abloh, el creativo más disruptor de la actualidad al que debemos la tendencia deportiva que impera ahora en todo el mundo, se ha fijado en él para su último desfile.

Héctor contó que le reclutaron a través de un amigo y que la experiencia le encantó, fue para él cumplir un sueño, pues es declarado admirador de la firma y de Abloh. Así, se abre una nueva puerta para el joven de 24 años además de la del fútbol. En redes sociales ya hace sus pinitos como embajador de marcas como Puma, además de haber aparecido ya en el edición británica de 'Vogue'. Si bien su pasión por la moda podría derivar incluso en una marca propia.

No obstante, no todo el mundo comprende sus estilismos y algunos le han criticado por sus arriesgados looks, algo que a él no le importa en absoluto, pues el reconocimiento que le importa ya lo tiene. Así, Héctor encarna a la perfección el prototipo de joven del siglo XXI, apasionado por la moda y también por el medio ambiente y la sociedad. En 2017 se convirtió en vegano, algo que según reconoce ha supuesto una importante mejora para su rendimiento deportivo.