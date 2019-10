La complicidad de Leonor y Sofía: las hijas de los Reyes se intercambian la ropa

Este jueves, los Reyes Felipe y Letizia llegan a Oviedo con sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, para asistir a los Premios Princesa de Asturias, que se celebran mañana viernes. Será la primera vez de la heredera en esta ceremonia, por lo que se trata de una edición muy especial para la que el Principado se ha preparado a conciencia para acoger a su Princesa. Leonor dará un breve discurso en la gala de unos cinco minutos, después de que hable su padre, lo que supone su estreno ante los focos.

La expectación es máxima y las entradas para ver la ceremonia en el Teatro Campoamor llevan agotadas varios meses. Además, hay acreditados unos 800 medios de todo el mundo, por lo que todos los ojos estarán pendientes de Leonor, que a punto de cumplir 14 años empieza a tomar conciencia de cuál será su futuro y sus deberes institucionales. Algo que, de momento, está experimentando con su mejor amiga, su cómplice y su fiel 'escuedera', su hermana Sofía. Las hijas de los Reyes, que apenas se llevan un año y medio, son inseparables y en cada aparición pública demuestran lo bien que se llevan.

Confidencias, sonrisas, miradas cómplices... Sus gestos delatan la buena sintonía que hay entre ellas, pues se complementan a la perfección. Leonor es más tímida e insegura que Sofía, una chica que en público se muestra más natural y más tranquila que su hermana, además de risueña. Por ello, para Leonor contar con el apoyo de su hermana es imprescindible. Así, ambas harán su estreno en Asturias esta tarde y todos los ojos estarán pendientes de ellas.

Uno de los aspectos que más interesa de su debut en los Princesa de Asturias es su estilismo. Desde pequeñas, la Reina Letizia ha vestido a sus hijas de forma muy similar. Vestidos y conjuntos iguales que se diferenciaban por el color o ropa muy similiar que hacía que fueran siempre perfectamente conjuntadas. A medida que han ido creciendo han ido dejando de lado el estilo aniñado para vestir como las adolescentes que ya casi son. El pasado sábado, en el desfile del Día de la Hispanidad vimos cómo, a pesar de llevar vestidos de 'tweed' iguales -en diferente color-, su estilo se iba haciendo más maduro con unas ligeras ondas en el pelo.

Ambas tienen una forma de vestir todavía muy similar. Pantalones chinos, camisas y tops amplios, americanas o trench y vestidos de corte evasé son sus prendas fetiche, además de sus inseparables bailarinas -aunque también llevan zapatillas Converse de vez en cuando-. Si bien poco a poco van introduciendo detalles más juveniles como las bailarinas con tacón que llevaba Sofía en el desfile del sábado, por lo que se espera que en los Princesa de Asturias den alguna sorpresa estilística.

Armario para dos

Al tener un estilo tan parecido y una talla también muy similar, aunque Sofía es algo más alta que su hermana, es habitual que se intercambien ropa. El pasado sábado, cuando tras el desfile la Reina se llevó a sus hijas al ballet para ver la obra 'Giselle' de Tamara Rojo, las cámaras captaron un detalle que la revista 'Hola' destaca en sus páginas esta semana.

Leonor lucía un jersey de punto de manga larga entallado en color blanco con bordados negros que pertenece a su hermana. Sofía lo llevó también en una salida al teatro hace un año, y ahora su hermana se lo ha tomado prestado. Pero no es la primera vez que ambas se cambian la ropa. La Infanta también ha llevado camisas de su hermana y vestidos, lo que demuestra que se llevan a las mil maravillas y que, además, aprovechan bien las prendas que tienen.

Este intercambio de ropa no solo sucede entre las dos hermanas. También Letizia deja a sus hijas ya algunas de sus prendas, sobre todo las que ya no usa, algo que también hace con su hermana Telma o su sobrina Victoria Federica. Y es que un armario tan repleto de prendas de todo tipo tiene que ser una golosina para Leonor y Sofía, que van creciendo a un ritmo muy similar y que este fin de semana van a ser las protagonistas absolutas, dejando un poco en segundo plano a su madre. Aunque la Reina, es la Reina, y esperamos un nuevo look sobresaliente en la ceremonia de mañana que supere al vestido rosa de Felipe Varela del Día dela Hispanidad.