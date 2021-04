El Bosé más negacionista: "Vamos a ir a un segundo juicio de Núremberg"

Miguel Bosé se muestra más negacionista que nunca. Mostrando sus ideas de una forma muy clara, el cantante se cree en la posesión de la verdad por lo que no duda en quitarle importancia a la pandemia que estamos sufriendo y por la que tantas personas han perdido la vida: "¿Qué provoca la muerte?, ¿Qué respeto le tengo que tener yo a esta mierda?, ¿Qué le pasa a este virus que es diferente?, ¿Quién se puede creer semejante estupidez? No soy idiota. Tengo esta postura porque estoy del lado de la verdad, iba a ser una pandemia y no tiene ni la altura de epidemia. Esto es más gordo que algo personal, estamos hablando de la humanidad entera y de que esta dictadura tiene que acabar, somos más, si nos levantamos, se acabó el juego".

Así ha efendido sus teorías negacionistas en una entrevista en televisión emitida este domingo y ha asegurado que los responsables de la pandemia "políticos, médicos, farmacéuticas y los cómplices" medios de comunicación "van a caer todos" hasta el punto de que habrá "un segundo juicio de Núremberg". "Van a caer todos uno detrás de otro: políticos, médicos, farmacéuticos y los cómplices, el brazo armado, que son los medios van a caer también y muchos de ellos no van a poder salir a la calle tranquilos", ha apuntado el artista en una entrevista con el periodista Jordi Évole para el programa 'Lo de Évole'.

El mundo va "a ir a un segundo juicio de Núremberg tan espectacular que ya está en marcha", ha añadido el cantante, en referencia a los procesos llevados a cabo tras la Segunda Guerra Mundial en los que se sancionó a los colaboradores del régimen de Adolf Hitler. Esta ha sido la segunda parte de la entrevista hecha a Bosé, que ha tenido lugar tras meses sin hacer declaraciones y alejado de las redes sociales desde agosto del año pasado, después de que sus declaraciones sobre la pandemia trajeran una ola de ataques llenos de "insultos, denigraciones, mofas" que, en su opinión, fueron orquestados por "los partidos políticos y la (industria) farmacéutica".

Hace casi un año, el artista protagonizó una cadena de polémicas por sus cuestionables declaraciones sobre el coronavirus y su apoyo a las teorías conspiratorias en torno a la pandemia, "la gran mentira de los gobiernos", palabras que levantaron ampollas en una España confinada y con miles de muertos. Bosé ha contado en la entrevista que lleva "con la cabeza bien alta" el hecho de ser negacionista y que no se arrepiente de nada de lo que ha dicho porque está "en el lado de la verdad". De hecho, el cantante piensa que está colaborando con la sociedad al difundir estos mensajes ya que "la verdad no se sabe o no se quiere saber porque hay un plan urdido para que no se sepa y porque no ha habido debate". "Soy un ciudadano que tiene mucha información y que busca información más allá de la que me dan, de la que me quieren hacer masticar y que me dan predigerida", ha asegurado.

Miguel insiste en que las vacunas no son la solución a este problema: "Yo no te voy a convencer de algo que no quieres, porque es inútil. Si te quieres vacunar, vacúnate. Yo estoy más informado que tú porque me toca directamente, lo he abordado más en profundidad, este tema sale de un cártel de multimillonarios psicópatas".

Haciendo un análisis sobre los motivos que le llevaron a mostrar su posición negacionista, Miguel explica sin pelos en la lengua: "Esto se desata porque Sánchez dona 55 millones a GAVI y yo emito un comunicado como había hecho sobre muchos temas, digo no a la alianza Sánchez- GAVI. A partir de ahí vino de todos lados, vino de varios lados, de partidos políticos y de farmacéuticas". Aunque durante años Miguel Bosé ha sido la cara visible del programa electoral del PSOE, el artista deja claro que si hubiera tenido la información que tiene ahora, nunca lo hubiera hecho. "Ya no votaría jamás al PSOE, con la edad me he vuelto más lúcido, ahora no votaría a nadie, en el panorama político mundial no hay perosnas que estén a la altura de llevar una democracia. La última vez voté en blanco, ejerzo mi derecho y mi obligacción como ciudadano. La España por la que yo aposté, el PSOE al que yo me subí con un proyecto maravilloso, con Felipe González, después se acabó pero yo seguí por lealtad" sentencia visiblemente molesto.

Sus teorías negacionistas han sido ya desmontadas por EFE Verifica, que ha demostrado por qué no son ciertos los supuestos peligros graves que él atribuye a las vacunas ni sus afirmaciones sobre la alianza para la vacunación GAVI, que no es una farmacéutica ni es propiedad de Bill Gates y tampoco ha sido expulsada de la India o denunciada por Kenia, como asegura el cantante.