Los Morancos recuerdan el momento más duro de su vida en ‘Sábado Deluxe’.

‘Sábado Deluxe’ celebraba Halloween con la visita inédita de Los Morancos. Jorge y César Cadaval aceptaban la invitación del programa de Jorge Javier Vázquez para someterse a las preguntas del presentador y los colaboradores. Nada más empezar la entrevista, los invitados mandaban un beso a su amiga Paz Padilla, quien este año ha perdido a su marido y la madre de este. Por ello, César y Jorge le dedicaban "un cariñosísimo saludo y abrazo" a la actriz y presentadora.

Ya metidos en harina, Los Morancos se han sincerado sobre los más de 40 años que llevan sobre los escenarios entreteniendo al público. Por ello, Jorge no ha tenido problemas en abrir su corazón para contar cómo surgió el amor con su marido, Ken. "La diferencia de edad no es un problema", comentaba el humorista. Además, resolvía una curiosidad de Jorge Javier: el por qué no ha sido padre. "Para mí cuidar de mi madre durante 12 años ha sido una prioridad", respondía el invitado Y aprovechaba para agradecer a Ken su generosidad: "Mi pareja estuvo a mi lado en todo momento, sin pedir nada".

Otro momento a destacar era el relacionado con uno de sus peores momentos. Jorge Cadaval confesaba que el caso Arnie marcó su vida. Fue en 1995 cuando él y Jesús Vázquez fueron acusados de pederastia, un asunto oscuro que en aquella época les supuso un parón en su carrera y la marginación de una gran parte de la sociedad. "Todavía soy pederasta para muchos", comentaba el andaluz. Visiblemente emocionado al recordar este asunto, Jorge aseguraba que llegó a recibir "cartas con amenazas de muerte".

A pesar de que el caso se resolvió a su favor, las consecuencias no se han esfumado a pesar del paso del tiempo. "Nunca se nos ha restituido por el daño que nos hizo el caso Arnie”, señalaba. Una vez superado este momento de bajón, Jorge Javier ponía de manifiesto la difícil situación que actualmente viven los artistas y los profesionales de este campo. Los dos aseguraban que "la cosa está muy jodida", a pesar de que son unos de los pocos que han podido volver al teatro. "Creo que las cosas en unos meses se van a poner más duras", respondía Jorge Cadaval. Aprovechaban el momento para mandar un saludo y un mensaje de apoyo a todos sus compañeros de la profesión.

Para concluir la entrevista, Los Morancos animaban a los espectadores a acudir al teatro: "Que vayan al teatro a vernos que se lo van a pasar muy bien, siempre intentamos sacarles una sonrisa sean 200, 300 o 500 espectadores". Además, reiteraban que "el teatro es un lugar seguro". Y es que los invitados están de enhorabuena ya que este 1 de noviembre estrenarán la obra ‘El Desfase en Madrid’, que estará en el Teatro Rialto hasta el día 20 de diciembre. "Luego iremos al Teatro Calderón, que cabe más gente", puntualizaban.