¿Se saltó Ona Carbonell el protocolo con los Reyes? La nadadora aclara su 'error'

La pasada semana, los Reyes de España tuvieron un acto muy especial en Zarzuela. Los soberanos recibieron a la nadadora Ona Carbonell tras su gesta de ser la mujer con más medallas en unos Mundiales de Natación, un total de 23. En la competición que terminó hace unos días, la catalana se hizo con tres más, alcanzado ese récord por el que fue reconocida por Felipe y Letizia.

El encuentro fue muy cercano y amistoso, quedando claro el cariño que los Reyes tienen a la deportistas y viceversa. Pero, para algunos, esa cercanía fue excesiva. Porque, teóricamente, Ona habría roto el protocolo real al dar dos besos a los monarcas. Lo que dice la norma es que se les debe saludar con un apretón de manos y una leve inclinación.

Así, la pasada semana, tras celebrarse la audiencia, las redes sociales empezaron a arder con este hecho. Y así fue cómo Ona se dio cuenta de que algo había hecho mal. La nadadora aclaró el tema este domingo en el programa de Telecinco 'Viva la vida', donde confesó que ella en el momento no se dio cuenta y que salió muy contenta de su encuentro con los Reyes.

"Yo me fui de allí súper contenta y emocionada, y luego estoy con el móvil y de repente empiezo a ver y dije, madre mía...", explicó a los colaboradores, quienes le preguntaron si nadie le había dicho cómo tenía que saludar a los soberanos, a lo que respondió que no le dijeron nada del saludo, sí cómo iba a ser el encuentro. Por ello, cuando les vio, no dudó en comportarse con total naturalidad.

"Yo he estado con ellos varias veces y siempre les he dado un beso, entonces yo estaba nerviosa y no me dijeron exactamente", aclaró Ona, que incluso pidió perdón por su 'error' al ver toda la polémica que ha suscitado. Además, añadió que Felipe y Letizia son "maravillosos" y que fueron muy agradables con ella.

Cabe destacar que los dos besos pueden considerarse un error protocolario, pero también es cierto que los Reyes en ningún momento tendieron la mano a Ona y que fueron a recibirla de una forma que daba a pensar que iban a darle dos besos. Al tener ellos esta actitud no se considera un error tan grave. Por lo tanto, todo queda en una anécdota de un día que para la nadadora fue muy especial y que para nada disipa el cariño y la admiración que Felipe y Letizia sienten por ella.