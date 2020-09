Pablo Motos empezaba el programa de ‘El Hormiguero’ de este jueves anunciando “unas incomodidades” que hacían imposible la presencia en plató de Fernando Alonso, el invitado de la noche. El presentador lamentaba las complicaciones provocadas por el coronavirus: “Estamos haciendo el programa con un poco de caos”. Y es que, como desvelaba Motos, Fernando Alonso intervendría en el programa desde Milán. “Europa solo tiene dos pasillos por donde ir y volver, uno Alemania y otro Milán”, comentaba el deportista, que tenía que tomar esta decisión para no tener que estar en cuarentena en Londres, la siguiente ciudad que visitaría.

“El coronavirus nos cambia todo. Acostumbrados a volar dos o tres veces por semana…”, explicaba Alonso, que también confesaba haber pasado el verano en España junto a sus padres. “Ahora no sé cuándo volveré, igual en Navidades”, aseguraba. El piloto también comentaba a Pablo Motos que se sorprendía al ver en otros países cómo la gente no lleva mascarilla. “En España tenemos más precauciones. No sé si ellos mienten en los números que dan, en esos países, y somos más legales nosotros. Ojalá sirva para contener el virus. Igual estos países pagan un precio mayor en unos meses”, afirmaba.

Motos felicitaba a Fernando Alonso por su vuelta a la Fórmula 1 y este prometía llevar el coche de competición en su próxima visita al plató del programa. “Nosotros conseguiremos los permisos si traes el coche”, respondía. Cuestionado por los motivos de su regreso a la competición reina, el asturiano aseguraba que ha tomado esta decisión “por las ganas de competir”. Y añadía: “Me encanta competir, me encantan los coches. Después de cumplir algunas de las ideas que tenía en la cabeza, cuando estaba en la F1, como el Dakar o Le Mans. Las he probado, me han gustado, pero igual ahora es el momento de volver a la F1 y hacer unos últimos años a tope”.

El piloto se mostraba entusiasmado de cara a la próxima temporada: “Estoy mejor a nivel de conducción, tengo más experiencia. Incluso estas categorías me han enseñado diferentes estilos de competición”. Incluso aseguraba estar mejor que cuando tenía 20 años. “Estoy contento, estoy bien, estoy preparado, físicamente me encuentro bien”. Alonso también celebraba el estreno de su documental, llamado ‘Fernando’, que llegará este viernes a Amazon Prime Video. El invitado confesaba llevar bien la fama, aunque conlleva tomar decisiones incómodas: “La fama me cambió la vida. A los 23 mi cara estaba en todos los sitios del mundo. Tu vida normal, como ir a montar en bici, al cine… Nunca será lo mismo, pero tiene sus ventajas, en algunos restaurantes te invitan”.

Tras la participación de Fernando Alonso, Pablo Motos se sentaba junto a sus colaboradores habituales y hacía una reivindicación política: “Me parece impresentable que no se hayan bajado los precios de los test del coronavirus. ¿Cómo es posible que una PCR cueste 160 euros y una PCR rápido cueste 60? Es intolerable. El Gobierno debería regular esto urgentemente. Unos precios moderados podrían ayudar a sofocar esto”. Y no se quedaba ahí. Visiblemente molesto, el presentador aseguraba que “los ciudadanos, con un precio moderado, podrían hacer uso de estos tests”. Y volvía a dirigirse al Gobierno.

“El Gobierno debería regular esto ya. La gente no tiene dinero para pagarse una PCR de 160 euros. Hay unos test de antígenos de cuatro euros que están llegando por 40, hay alguien que se está enriqueciendo”, sentenciaba.