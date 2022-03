Así será la gala de los Oscar donde cuatro españoles optan a una estatuilla

La gran fiesta del cine ultima ya los preparativos para lucir como antes de la pandemia por el coronavirus el próximo 27 de marzo. En esta ocasión, cuatro españoles optan a llevarse un Oscar en una ceremonia que contará con tres presentadores tras las ausencia de esta figura en años anteriores y que volverá a tender la alfombra roja a las puertas del Dolby Theatre de Los Ángeles después de que el año pasado el coronavirus obligara a que se celebrara en la Union Station. La que será la 94 edición de los premios es, sin duda, histórica para España. Los propios protagonistas piden ser realistas y tener claro que no se hará pleno, pero hasta que se abran los sobres los nombres de Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo pueden ser los elegidos para brillar en la noche más especial de Hollywood que en su lucha por volver a la normalidad no lo conseguirá plenamente y algunos de los premios se entregarán en diferido.

Hace un año, 'Nomadland', la intimista propuesta de Chloé Zhao, fue la gran premiada . Este año aspiran a sucederle diez contendientes: 'Belfast', de Kenneth Branagh; 'CODA: Los sonidos del silencio', de Siân Heder; 'Drive My Car', de Ryûsuke Hamaguchi; 'Dune', de Denis Villeneuve; 'El callejón de las almas perdidas', de Guillermo del Toro; 'El método Williams', de Reinaldo Marcus Green; 'El poder del perro', de Jane Campion; 'Licorice Pizza', de Paul Thomas Anderson; 'No mires arriba', de Adam McKay y 'West Side Story', de Steven Spielberg.

Bajo el lema 'Amantes del cine, uníos', la ceremonia de este 2022 busca traer todo el encanto propio de las galas y un derroche visual con el que recuperar al público. Los Oscar se celebrarán a partir de las 17:00 (hora local) y en España se podrá seguir desde poco más allá de la media noche en Movistar Plus+ a través de su canal Estrenos 2-dial 31-. La película más nominada de este año y, cuantitativamente la favorita, es la cinta australiana 'El poder del perro', con 12 candidaturas. Le sigue 'Dune' con diez nominaciones y en tercer lugar están 'Belfast' y 'West Side Story', con siete candidaturas.

De los ganadores del año pasado en las categorías interpretativas, están confirmadas las asistencias de Youn Yuh-jung, Daniel Kaluuya y Anthony Hopkins, quienes entregarán las estatuillas al mejor actor de reparto, a la mejor actriz de reparto y a la mejor actriz, respectivamente. No está confirmada la presencia de Frances McDormand, quien debería entrega el Oscar al mejor actor.

Además, la organización ha anunciado que varias estrellas entregarán premios de otras categorías. Están confirmados Halle Bailey, Stephanie Beatriz, Ruth E. Carter, Sean Combs, Kevin Costner, Jamie Lee Curtis, Lady Gaga, Tiffany Haddish, Woody Harrelson, Tony Hawk, H.E.R., Samuel L. Jackson, Lily James, DJ Khaled, Zoë Kravitz, Mila Kunis, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek, Shawn Mendes, Bill Murray, Lupita Nyong'o, Elliot Page, Rosie Pérez, Tyler Perry, Chris Rock, Tracee Ellis Ross, Naomi Scott, Kelly Slater, Wesley Snipes, Uma Thurman, John Travolta, Shaun White y Rachel Zegler.

Por primera vez en la historia de los Oscar se entregarán ocho premios en diferido. Las categorías afectadas son al mejor cortometraje de ficción, al mejor cortometraje de animación, al mejor cortometraje documental, al mejor montaje, al mejor maquillaje y peluquería, a la mejor música original, al mejor diseño de producción y al mejor sonido. Los españoles Alberto Iglesias y Alberto Mielgo, por tanto, vivirán su nominación 'en diferido'.

La decisión de eliminar la emisión en directo de ocho categorías no ha estado exenta de polémica y son varios los gremios afectados que han pedido el boicot a la gala, como el de los compositores, que pidió a los cinco candidatos a la mejor banda sonora (Nicholas Britell por 'No mires arriba', Germaine Franco por 'Encanto', Hans Zimmer por 'Dune', Johnny Greenwood por 'El poder del perro' y Alberto Iglesias por 'Madres paralelas') no acudiesen a la gala como modo de protesta.

Más de 70 profesionales destacados como James Cameron, Jane Campion, Guillermo del Toro, Denis Villeneuve o John Williams, firmaron una carta a la Academia pidiendo revertir esta decisión. Por otro lado, Jessica Chastain, nominada por 'Los ojos de Tammy Faye', ha anunciado que estará presente en la entrega del premio al mejor maquillaje y peluquería, aunque eso implique no desfilar por la tradicional alfombra roja, como compromiso al apoyo a los nominados de su película en dicha categoría.

Por otro lado, la Academia ha confirmado que cuatro de los cinco temas candidatos al Oscar a la mejor canción original se tocarán en directo en la gala. Beyoncé cantará 'Be Alive' de 'El método Williams', Billie Eilish & Finneas cantarán 'No Time to Die' de 'Sin tiempo para morir', Reba McEntire cantará 'Somehow You Do' de '4 días' y Sebastián Yatra cantará 'Dos oruguitas' de 'Encanto'. La única ausencia es la de Van Morrison, nominado por 'Down to Joy' de 'Belfast', debido a que se encuentra de gira.

Los cinco países nominados en la categoría a la mejor película internacional son Japón con 'Drive My Car', de Ryûsuke Hamaguchi; Dinamarca con 'Flee', de Jonas Poher Rasmussen; Italia con 'Fue la mano de Dios', de Paolo Sorrentino; Noruega con 'La peor persona del mundo', de Joachim Trier, y Bután con 'Lunana: A Yak in the Classroom', de Pawo Choyning Dorji. Finalmente, la representante de España, 'El buen patrón', de Fernando León de Aranoa y protagonizada por Javier Bardem, no consiguió ser candidata.

Disney ha logrado colocar tres largometrajes que distribuye entre los candidatos a la mejor película de animación, dos de ellos como factoría ('Encanto' y 'Raya y el último dragón') y otro como compañía y distribuidora ('Luca' de Pixar). Las otras dos nominadas son 'Los Mitchell contra las máquinas', de Sony y Netflix, y 'Flee', producción europea e independiente distribuida en EE.UU. por Neon.

Esta gala destaca por el hito histórico marcado por 'Flee'. El filme de Rasmussen ha hecho historia al ser el primer título en optar al Oscar a la mejor película de animación pero también a la mejor película internacional y al mejor largometraje documental, algo nunca antes logrado y mucho menos en una misma edición. Además, esta será la primera edición de los premios de la Academia en los que el público puede votar su escena y su película favorita. Un intento democratización de la gala para acercarla más a los gustos del gran público cuyos ganadores recibirán un reconocimiento, fuera de las categorías oficiales, durante la ceremonia.