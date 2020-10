Roberto Leal desvela en ‘El Hormiguero’ que será padre por segunda vez.

El plató de ‘El Hormiguero’ estrenaba mesa para recibir a Roberto Leal. El presentador se mostraba “muy feliz” de poder asistir al programa de Pablo Motos: “Llevo 15 años queriendo venir”. El andaluz celebraba, además, el éxito de la nueva temporada de ‘Pasapalabra’, programa que presenta en Antena 3. “Había visto muchas veces el programa en televisión”, confesaba Roberto Real sobre el formato. Además, aprovechaba para invitar a Motos a participar, a lo que el valenciano respondía con cierto temor: “Me da mucha vergüenza”.

Roberto Leal visita ‘El Hormiguero’ tras superar el Covid-19. “¿De salud ya estás bien?”, se interesaba Motos. El invitado de la noche se mostraba agradecido por la preocupación y el cariño de la gente que ha recibido desde que comunicó que se había contagiado. Afortunadamente, el presentador se ha repuesto. “Estoy bien. Cogí el coronavirus, estuve 2 o 3 días raro y luego perdí el olfato y el gusto, que aún no he recuperado del todo”, confesaba Leal, que bromeaba sobre la comida porque “es raro, me como todo porque me sabe a lo mismo”.

Durante los días que tuvo que estar en cuarentena, el presentador comentaba que ha engordado: “Estaba confinado y tenia el frigorífico cerca. He cogido 2,5 kilos”. Más allá de este aspecto, Leal aseguraba que su máxima preocupación era su familia ya que se contagió cuando pasaba unos días con ellos. “Me pasó en agosto, con mi circulo mas cercano, con mi familia. Me confiné, me quité de en medio, y al tiempo lo cogieron mis suegros, luego mi hermana… Tenia miedo, pero ha ido bien”, explicaba el presentador, que ya ha vuelto a su trabajo tras hacerse las pertinentes pruebas.

Tras esta revelación, Roberto Leal daba una exclusiva en el programa de Pablo Motos. Continuando con el tema del coronavirus, el presentador de ‘Pasapalabra’ revelaba una muy buena noticia: “Mi mujer está embarazada”. Con una sonrisa en la boca, el gaditano comunicaba a la audiencia que será padre por segunda vez junto a su pareja, Sara Rubio. Leal confesaba que estuvo muy preocupado por si su mujer se contagiaba durante su embarazo porque “hay mucho desconocimiento”. Afortunadamente, esto no ha sucedido. “Ha dado negativo todo el rato. A día de hoy se ha hecho muchas PCR y ha dado negativo. Y mi niña también”, afirmaba.

Una vez superada esta circunstancia, Roberto se mostraba con muchas ganas de empezar su nuevo programa, llamado ‘El desafío’, que se estrenará próximamente. A falta de conocer más detalles, Motos desvelaba que él será el primer invitado del espacio y se enfrentará a un reto muy complicado. “No sé como me he metido en ese lío. Estoy feliz y a la vez amargado. Nunca pensé que iba a hacer ese reto, yo lo dije como un chiste y ahora es una pesadilla de verdad”, comentaba. A la espera de conocer más sobre el formato, Leal adelantaba que “vamos a ver otra cara de los famosos, que se atreverán a hacer retos. Hay un casting maravilloso y un jurado que va a ser la caña”.