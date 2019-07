El premio de 'Boom' también será para José Pinto: le tocan 286.000 euros

Lo consiguieron. 'Los Lobos' ya tienen en su poder el mayor premio de la historia de la televisión: 6.689.700 euros. La historia la empezaron a escribir el pasado mes de mayo de 2017. No querían ni oír hablar de lo que supondría en sus vidas llevarse el dinero que día a día iban acumulando en su casillero particular -unos 5.000 euros diarios- ni lo que iba subiendo el bote cada vez que no conseguían superar la bomba final. Todo empezó con Valentín, Manu, Erundino y el ya fallecido José Pinto, del que se acordó Valentín, fundador del grupo, nada más ganar el bote. Todos los integrantes se lo dedican al concursante más querido. El premio conseguido hoy en parte también es de sus familiares. Aunque el bote es íntegro para los nuevos 'Lobos' (con Alberto entre ellos), el dinero que se acumuló durante la participación de este vaquero salmantino lleva el apellido Pinto.

Antena 3 tomó la decisión hace meses de repartir parte del dinero que pregunta tras preguntan iban acumulando. La cadena entendía el esfuerzo que suponía para todos seguir grabando programas, teniendo que desantender muchas veces sus puestos de trabajo. Tal es así que por ejemplo Valentín decidió dejar su plaza de profesor interino, por la que cobraba la cifra de 250 euros, para dedicarse por completo a conseguir lo que ya es una realidad: el bote.

En el caso de José Pinto la decisión que tomó fue abandonar el programa. Aludió a problemas personales. Más tarde explicaría que no podía desatender tanto tiempo a sus vacas. En alguna ocasión le encargaba al alcalde -y amigo- de su pueblo que le echara una mano, pero su participación en el concurso seguía y seguía. Ya fuera de la televisión, este entrañable concursante falleció en su casa de un infarto.

Antes de la terrible noticia que conmocionó a España Antena 3 ya había repartido entre los cuatro integrantes unos 750.000 euros para los cuatro (menos el 19% que debe retener Antena 3). Fue aproximadamente el 50% del dinero acumulado hasta el septiembre de 2018, momento en el que alcanzaban 1,5 millones en su 'casillero'.

Pero desde que se hizo este reparto hasta que José Pinto dejó el programa, el pasado 18 de diciembre, el dinero acumulado ascendió hasta los casi 1,9 millones de euros. Esta parte es la que correspondería a este concursante al que sus compañeros se refirieron como el mejor el día que les tocó despedirse de él desde el plató de 'Boom'.

Lo que sí es íntegro para el nuevo integrante del cuarteto, Alberto, es la cuarta parte del bote acumulado, excepto la parte que 'ganará' Hacienda, junto a la cuarta parte de lo que Los Lobos han acumulado desde su llegada al concurso. Todo eso se lo repartirá con Valentín, Manu y Erundino. Luego cada uno tendrá que declarar allá donde viva y se le aplicará uno u otro IRPF. Así, Valentín, que nació en Zamora pero vive en Alicante, hacienda se llevará hasta el 48% de IRPF. Erundino es un madrileño afincado en Guadalajara y su retención será del 45%. En el caso de Manu, de Tafalla (Navarra) sufrirá el mayor recorte. El IRPF es del 52%. Por último Alberto, de Úbeda (Jaen), tendrá una retención de Hacienda del 48%.

Pero antes de hacer cuentas todos disfrutaron en los últimos minutos del programa de ese momentazo en el que comunicaban a sus familiares que había ganado el bote. Antes, todos se acordaron del compañero de manada porque "sin el no hubiéramos llegado hasta aquí". Pinto ha sido un habitual de los concursos ya que antes de 'Boom' participó en 'Pasapalabra' y 'Saber y Ganar'. Precisamente aquí coincidieron 'Los Lobos'. Todo empezó por 'culpa' de Valentín. Pasaba un mal momento de salud y "pensé que estaba en un sitio chungo y tenía que agarrarme a una liana y mi pareja me dijo que hiciera un grupo para ¡Boom¡ porque era el momento... y cómo está saliendo", bromeaba la semana pasada en 'El Hormiguero'.

Al primero que llamó fue a Erundino, "que me pegó un baño en 'Saber y Ganar'". Luego llamó a otras personas que no pudieron, pero "me dieron el teléfono de Manu y se apuntó a la primera". Y al mismo tiempo veía concursar a José Pinto y le escribí una carta en la que le invitaba a participar "y me dijo que en cuanto acabara el concurso".