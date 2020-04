Toñi Moreno dice estar desbordada tras ser madre: "Las noches son infernales" 

Los niños se han convertido en los más desfavorecidos del confinamiento por culpa del Covid-19 y son muchos los famosos que reclaman un poco de libertad para los más pequeños, como es el caso de Ariadne Artiles o Shakira. Otras 'celebrities' sin embargo hablan acerca del complicado papel de las madres.

Es el caso de Toñi Moreno, que daba a luz el pasado mes de enero, cumpliendo así su sueño. Sin embargo, la situación ha coincidido con la cuarentena obligatoria ante la grave crisis sanitaria que afronta el mundo y para Toñi está siendo mucho más difícil de lo que pensaba.

Así, en su canal de Mtmad, Toñi se ha sincerado al respecto: "Lo estoy pasando peor de lo que me esperaba", ha desvelado, asegurando que está "desbordada", y ha explicado: "Las noches para mí son infernales, pero cuando me despierto y le veo la cara, se me pasa. Las madres saben de lo que hablo y los padres".

"Me resulta difícil todo, valoro muchísimo a las que son madres, no tienen ayuda y tienen tres o cuatro hijos. Nunca me había parado a pensar en lo difícil que es todo esto. Cocinas, comes, cambias a la niña, no duermes por la noche", ha seguido confesando a sus seguidores.

En el último vídeo de su canal también ha compartido una llamada con Samantha Villar, ya que ambas tienen el mismo punto de vista sobre la maternidad: "Yo lo estoy pasando peor de lo que me esperaba, me imaginaba más fuerte. Lejos de perder peso estoy cogiendo. Me levanto con una ansiedad...", le desvelaba la presentadora a su compañera Villar, madre de dos mellizos. A pesar de estos complicados momentos, que está siendo muy difíciles para la andaluza, Toñi asegura que todo vale la pena cuando le ve la cara a su pequeña Lola.