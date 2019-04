No hay sitio para Trump en Buckingham: no podrá alojarse en el palacio de Isabel II

Donald Trump saldrá de gira europea el próximo mes de junio. El presidente de los Estados Unidos visitará Reino Unido y Francia en dos importantes visitas de Estado, sobre todo la que hará a Inglaterra, ya que se reunirá con Theresa May en un momento crucial para el futuro del Brexit. Pero no sólo se verá con la primera ministra, pues también tendrá hueco para visitar a la mujer más importante del país, la Reina Isabel II.

Si bien Trump no tendrá tanta suerte como sus antecesores en el puesto, ya que no podrá pernoctar en su residencia, el Palacio de Buckingham, tal y como han hecho otros presidentes americanos como George Bush o Barack Obama. No hay espacio disponible para el empresario y su séquito en palacio, tal y como adelantan los tabloides británicos. ¿El motivo? Está en obras.

Una razón que nos recuerda a esas obras que el Santiago Bernabéu siempre dice estar realizando para no celebrar las finales de Copa del Rey en las que juega su máximo rival, el FC Barcelona, aunque en este caso parece ser totalmente cierto. En concreto, Buckingham está reformando su ala oeste, que es donde suelen alojarse los mandatarios internacionales cuando acuden a visitar a Isabel II.

No es habitual que cuando una visita de este calibre va a Reino Unido no se pueda alojar en la residencia de la Reina, si bien cuando empezaron las obras, en otoño del año pasado, no estaba programado el viaje de Trump, de ahí que la soberana prefiera que no se aloje en Palacio antes de que lo haga sin que esté totalmente acondicionado para ello.

Y es que no solo hablamos de Trump y su esposa, Melania, sino de todo su séquito de colaboradores, asesores, seguridad... Una cantidad de gente que ahora mismo Buckingham no puede alojar. Cabe destacar que estas obras se enmarcan dentro del proceso de renovación que está llevando a cabo la residencia real, el cual tendrá una duración de 10 años y un coste de nada menos que 420 millones de euros.

Pero esto no solo va a afectar a Trump. Se baraja con que en el futuro, cuando avancen estos trabajos, la propia Reina tenga que abandonar su residencia durante un tiempo. Y es que, por ejemplo, hay que cambiar todo el cableado, que se remonta a cuando Isabel II accedió al trono, en 1952.

¿Dónde va a dormir Trump?

Teniendo en cuenta que en el ala oeste será imposible, ¿dónde dormirá finalmente el presidente estadounidense? En un principio se pensó que al menos él y Melania pernoctarán en Buckingham en la llamada Suite Belga, en la parte trasera de palacio. Si bien finalmente se ha descartado esa opción.

Al no ofrecérsele ninguna otra propiedad de la corona, como podría ser el Castillo de Windsor, que está vacío, lo más probable es que duerma en la residencia del embajador estadounidense en Londres durante los tres días en los que estará en Reino Unido, donde pasará bastante tiempo con la familia real.

Se espera que Trump almuerce con Isabel II y otros miembros de su familia y que se celebre también un banquete en su honor. No obstante, no habrá paseo con la soberana en carruaje ni pasará revista a las tropas de la Reina, como sí han hecho otros mandatarios internacionales. Y esto tiene que ver con la posibilidad de que se celebren manifestaciones en Londres en protesta contra sus políticas, de ahí que la intención sea mantenerlo alejado de las calles.