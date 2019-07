Las vacaciones a todo lujo de Messi, Jordi Alba, Luis Suárez y Fábregas en Ibiza

Leo Messi, Luis Suárez, Cesc Fábregas y Jordi Alba mantienen una amistad que ha traspasado el fútbol. Los cuatro jugadores han creado una pandilla que la estupenda relación de sus parejas ha favorecido. Porque Antonella Rocuzzo, Sofía Balbí, Daniella Semaan y Romarey Ventura son también íntimas amigas, incluso socias -es el caso de Antonella y Sofía, que llegaron a tener su propia tienda de zapatos en Barcelona-, lo que ha favorecido que todos hagan planes en grupo. ¿Y qué mejor plan que Ibiza en verano?

Todos ellos son unos enamorados de la isla y se dejan caer por allí todos lo veranos. Sobre todo los Messi, que tienen incluso un hotel de su propiedad en Ibiza. Así, este 2019 han repetido en su destino favorito para disfrutar de todos los placeres que ofrece, convirtiéndose en los protagonistas de esta última semana de julio en la isla.

Las jornadas de la pandilla están consistiendo en mañanas en el mar y noches en los locales más privilegiados de Ibiza. En concreto, todos juntos pasan los días disfrutando del mar en un yate, excursiones a las que van con sus hijos. De este modo, con ellos disfrutan de baños en el mar, paseos en moto de agua y numerosos juegos, además de tomar el sol y relajarse.

Pero cuando llega la noche, las parejas dejan en casa a los niños y se marchan a disfrutar de todo el ocio que ofrece Ibiza. Así, este pasado domingo estuvieron en una de las discotecas más famosas de la isla, Ushuaïa, hotel que ofrece sesiones de dj's y conciertos cada noche a los que acude lo más granado. Allí fueron los futbolistas y sus parejas para disfrutar del concierto de Ozuna, uno de los cantantes de reguetón del momento.

De ello dejaron constancia en sus redes sociales, como es el caso de la mujer de Messi, Antonella, quien escribió "Un año más, Ibiza con amigos", pues es habitual que se junten todos cada verano. Por su parte, Sofía Balbí colgó una imagen de todas las chicas titulada "Veranos", mientras que Daniella Seeman puso "Different day, different year, same amazing people" -"Un día diferente, un año diferente, pero la misma increíble gente". También colgó una imagen de todas las chicas juntas a bordo del yate en la que señaló "Making memories" -"Creando recuerdos".

No obstante, en dicha salida a Ushuaïa se vivieron momentos de tensión, porque Messi tuvo que salir escoltado de la discoteca ante la avalancha de fans que lo perseguía para conseguir una foto con el crack argentino. Como informa el 'Diario de Mallorca', una docena de agentes de seguridad tuvieron que acompañarlo para que no ocurriera nada. Algunos medios interpretaron lo sucedido como que intentaron agredir al delantero, nada más lejos de la realidad y como él quiso dejar claro a través de Instagram.

No obstante, los futbolistas apuran las horas para volver al trabajo. Todos ellos tienen unos días más de vacaciones, pero sus respectivos clubes ya han comenzado la pretemporada y les esperan para preparar la próxima campaña.