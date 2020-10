Silvia Intxaurrondo, la periodista que 'incomodó' a Ayuso por su gestión.

Silvia Intxaurrondo, periodista de 'Telemadrid', incomodó a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con sus preguntas sobre la gestión del personal y material sanitario para el nuevo hospital de Emergencias para la Covid. La comunicadora insistió en la necesidad de conocer si el megahospital desabastecerá a otros centros, y la dirigente madrileña trató de esquivar la problemática al declarar que esas son "preguntas que no se le hace a una presidenta". Ayuso se mostró descontenta con las repreguntas de la periodista porque "yo no he de bajar a la letra pequeña. Mi responsabilidad es que haya un hospital público funcionando en los próximos días".

- Periodista de Telemadrid: "¿Abrirá esta semana un hospital con los sanitarios de otros hospitales de Madrid?"



- Díaz Ayuso: "Son preguntas que no se le hacen a una presidenta autonómica"pic.twitter.com/KAbl3bi9TX — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 25, 2020

La periodista es licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y en Filología Árabe por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, cuenta con un Máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos (Universidad Autónoma de Madrid). Intxaurrondo inició su carrera profesional en el programa 'Hoy por Hoy' de la 'Cadena SER' presentado por Iñaki Gabilondo y después trabajó para CNN+.

En septiembre de 2015 formó parte de 'Cuatro', donde se hizo cargo del programa semanal de debate de actualidad 'Un tiempo nuevo' y desde septiembre de 2017 dirige y presenta Telenoticias Fin de Semana en 'Telemadrid'. La periodista fue elegida por el Consejo de Gobierno de la CAM para recibir un de los siete 'Reconocimientos del 8 de Marzo' que entrega el Gobierno autonómico por el Día Internacional de la Mujer. El reconocimiento se le otorgó por su trayectoria en espacios tradicionalmente masculinos y su labora para lograr la igualdad de derechos y oportunidades.