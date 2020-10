Ayuso no aclara de dónde saldrán los empleados del hospital de Valdebebas.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, explicó este domingo que la Comunidad está ahora en el proceso de contratación de personal para el nuevo hospital de Valdebebas y estudia que "el refuerzo venga desde otros hospitales". En una entrevista con 'Telemadrid', la presidenta ha señalado que el nuevo hospital "es una muy buena noticia y lo que va haber es una reorganización de efectivos sanitarios". La entrevista subió de tono cuando la periodista interrogó a Ayuso sobre el posible desabastecimiento de material sanitario y profesionales en otros centros para nutrir Valdebebas y la líder contestó que "esas preguntas no se le hacen a una presidenta. Yo no he de bajar a la letra pequeña. Mi responsabilidad es que haya un hospital público funcionando en los próximos días".

- Periodista de Telemadrid: "¿Abrirá esta semana un hospital con los sanitarios de otros hospitales de Madrid?"



- Díaz Ayuso: "Son preguntas que no se le hacen a una presidenta autonómica"pic.twitter.com/KAbl3bi9TX — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 25, 2020

Ayuso insistió en que "no va a faltar nada. Habrá una reorganización de personal sanitario". Construido en tres meses, la presidenta regional ha recordado que el centro estará acabado el próximo día 31, que será uno de los más grandes de España y tendrá unas "infraestructuras únicas". El hospital, con mil camas y casi tantas UCIs "como una provincia española", se encuentra además junto a un aeropuerto y tendrá un almacén central para guardar todo el material de Barajas y desde ahí se distribuirá a otros centros.

La dirigente madrileña también sostuvo que el estado de alarma "es un fracaso" porque se podría haber evitado dado que el Gobierno tenía opción de legislar antes "para no llegar a ello". Para la presidenta, no es buena la imagen que se va a trasladar de España, dado que "ahuyenta" a la iniciativa privada y al turismo. A pesar de estas palabras, ha trasladado que es "positivo" que ahora las autonomías puedan "caminar con mayor seguridad jurídica" y las administraciones central y regional "trabajar juntas", que es algo que necesitaban.

Respecto al toque de queda, Ayuso ha explicado que fueron la primera región en pedirlo, tras una reunión con sociedades médicas, porque consideran que es una medida "quirúrgica", que no de "brocha gorda", para limitar la actividad sobre todo cuando se producen reuniones privadas, fiestas, botellones y situaciones con mayores contagios. La idea, según ha explicado, es seguir hacia adelante con ello "durante unas semanas" para ver cómo evoluciona la pandemia y revisar cada quince días. Así, se aplicará el toque de queda de 00 a 6 horas. Se ha decido hacerlo así por "la distancia" que existe entre la región, que provoca que algunos ciudadanos a las 23 horas pudieran "quedarse colgados". Quieren además que sea el horario "más breve posible.