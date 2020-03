Isabel Díaz Ayuso critica a RTVE por "atacar" a la sanidad pública madrileña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves a RTVE por "atacar" a la sanidad pública madrileña y ha señalado que es "lamentable" que la televisión pública utilice la crisis del coronavirus con "datos falsos y argumentos tergiversados e incompletos".

La presidenta regional ha remitido un escrito a la administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, en el que ha hecho referencia a un programa que se ha emitido este jueves en el que se ha entrevistado a un enfermero del Hospital La Paz.

"Sorprendentemente, Televisión Española no ha entrevistado al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ni tampoco al director del centro, lo que me lleva a pensar que la elección del testimonio no ha atendido a criterios periodísticos", ha aseverado Ayuso.

🔴 Guillén del Barrio, enfermero del Hospital de la Paz, dice que "hay falta de material y que faltan equipos de protección"



▪ "No se está contratando suficiente personal no sanitario, son exactamente igual de fundamentales"



➡ https://t.co/Ot9uArWmno #Covid_19 pic.twitter.com/lyUjpVYQ74 — 24h (@24h_tve) March 12, 2020

La presidenta hace referencia a una entrevista al enfermero Guillén del Barrio, del Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad, y ha criticado que la televisión pública haya escogido un enfermero "conocido por su activismo político".

"Un testimonio lleno de falsedades que no ha sido complementado con el de otros compañeros, médicos, técnicos sanitarios o cargos públicos", ha aseverado Ayuso, quien ha añadido que, al tratarse "de la única entrevista", daba la sensación de que actuaba como "portavoz" del hospital.

Asimismo, ha agregado que es "falso" que la Comunidad de Madrid haya perdido 3.300 profesionales de la salud y ha pedido a Mateo que "rectifique" esta noticia.

Ha criticado que la televisión pública esté aprovechando "la mayor crisis sanitaria de la historia reciente de España para tratar de desgastar políticamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid con datos falsos y argumentos tergiversados e incompletos". "Espero sepa poner fin a tanta irresponsabilidad", así ha finalizado el mensaje enviado a la responsable de RTVE.

La Comunidad de Madrid ha registrado en las últimas 24 horas 7 muertos y 364 contagiados confirmados más por coronavirus, lo que eleva las cifras a 38 fallecidos y 1.388 casos positivos, según los últimos datos proporcionados por el Gobierno regional.