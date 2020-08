Los casos cierran la semana cerca de los 2.000 ante el aumento de los rebrotes

La situación epidemiológica en la que se encuentra nuestro país ya hace saltar las alarmas. Con más de 580 brotes activos, el Ministerio de Sanidad cierra la semana con 1.895 nuevos positivos confirmados en las últimas 24 horas, lo que eleva el cómputo total desde el inicio de la pandemia a 314.362, a falta de los datos de Aragón, que no han sido trasladados al ministerio este viernes. Así, la Comunidad de Madrid encabeza el número de positivos con 567 en el último día, seguido de País Vasco, con 403 nuevos contagios. Esta se convierte en la cifra diaria más alta desde el 25 de mayo, momento en que Sanidad empezó a incorporar a sus tablas diarias solo los contagios con diagnóstico confirmado por PCR en el día previo.

En cuanto al número de fallecidos, durante los últimos siete días se han contabilizado 16 fallecimientos y el total desde el inicio de la pandemia se sitúa en 28.503, según las estadísticas oficiales. Y sobre la presión en el sistema hospitalario, Sanidad cifra en 677 el total de ingresos en los últimos siete días, 160 en Aragón y 127 en Madrid, las dos comunidades más afectadas por los brotes.

Los 32.000 vecinos de Aranda de Duero viven este viernes su primer día de confinamiento y admiten que era una situación que "se veía venir"por la cantidad de botellones y por la falta de concienciación de muchos a la hora de adoptar medidas de seguridad. La alcaldesa, Raquel González, ha admitido que se bajó la "guardia" en el ámbito privado porque son un pueblo "muy sociable" y espera que este retroceso no destruya tejido económico del municipio. En los próximos 14 días no se puede entrar ni salir de la localidad y no están permitidas las reuniones de más de diez personas.

Muchos locales de restauración en Aranda de Duero han optado por cerrar sus puertas durante las próximas dos semanas al no compensarles abrir con el 30% de aforo. Sus tres zonas básicas de salud han contabilizado este viernes un total de 271 positivos, 43 más que los registrados ayer.

Además, la ciudad de A Coruña y los municipios colindantes serán sometidos a partir de mañana sábado a nuevas medidas restrictivas para tratar de frenar la propagación del virus. Así, quedará limitado al 50% el aforo en locales públicos, no se podrán celebrar reuniones de más de diez personas y las fiestas y verbenas quedarán prohibidas. El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ha dicho en rueda de prensa que las medidas serán publicadas esta tarde en el Diario Oficial de Galicia para entrar en vigor a partir de la medianoche y estarán activas durante cinco días hast que se vuelva a reunir el comité científico que supervisará su efectividad.

Y en Cataluña, que este viernes ha confirmado 113 nuevos contagios, el Departamento de Salud ha instalado en la ciudad de Terrassa dos carpas donde realizará este viernes, el sábado y el próximo lunes pruebas PCR para detectar casos de coronavirus en la población asintomática. Estas carpas se suman al dispositivo puesto en marcha ya en otras dos ciudades de la comarca del Vallès Occidental: Ripollet y Sabadell.

Se trata de una medida que orientada a facilitar que toda persona que sospeche que ha podido estar en contacto con un caso positivo pero sea asintomática pueda realizar el test de la Covid-19, aunque preferiblemente aquellas en edades comprendidas entre 15 y 45 años. "Que una prueba PCR dé negativo después de haber estado en contacto estrecho con un positivo no ofrece garantías de que la enfermedad no se pueda reproducir en los próximos 14 días", ha señalado la gerente de la Región Sanitaria de Barcelona, Anna Aran.