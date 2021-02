CyL alega en el Supremo que antepuso la vida con el toque de queda a las 20 horas

"Volvería a hacerlo". El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este miércoles que las alegaciones de su Ejecutivo al recurso presentado por el Gobierno ante el Tribunal Supremo contra el adelanto del toque de queda a las 20:00 horas se basan en que se dio prioridad a "proteger la vida y la salud de las personas". Esta medida "era, es y va a seguir siendo necesaria", ha adelantado Mañueco en una rueda de prensa telemática -que recoge Efe- en la que ha defendido la eficacia de este adelanto del toque de queda, ya que ha atribuido a esta restricción el descenso del 11 por ciento en los contagios semanales actuales, pero ha adelantado que su gobierno cumplirá "de inmediato" lo que resuelva el Alto Tribunal.

Las alegaciones de la Junta de Castilla y León plantean que esta medida "es legal" y se ajusta al decreto del estado de alarma, en el sentido de que permitía una "modulación" del horario si este se remitía al tiempo nocturno, aunque han incorporado doctrina del Tribunal Constitucional para defenderse con un principio general: la protección de la vida es "un valor superior que inspira todo el ordenamiento jurídico".

"Sin este derecho fundamental esencial, el resto de derechos no tendría existencia alguna", ha planteado Mañueco, convencido además de que la medida cumple con los principios de "proporcionalidad, idoneidad y necesidad". Otro de los recursos que ha utilizado la Junta para defenderse es que, al no pedir el Gobierno que se apliquen medidas cautelarísimas, pareciera que no entiende que con el adelanto del toque de queda en Castilla y León se hayan vulnerado derechos fundamentales. Lo que ha afeado al Gobierno es que haya apostado por "la vía judicial", en lugar de haber optado por la "vía política" para llegar a un acuerdo: "No se cree la cogobernanza", ha concluido.

"Salvar vidas siempre merece la pena"

"Salvar vidas siempre merece la pena", ha resumido el presidente autonómico al ser preguntado por si volvería a tomar la misma decisión del 15 de enero, a pesar de los cuestionamientos jurídicos al respecto: "Por supuesto, volvería a hacerlo", ha sentenciado convencido de que el Supremo les dará la razón. Ha recordado que fue el "aumento vertiginoso de los contagios" a principios de enero, con una incidencia acumulada "desbocada", lo que le llevó a firmar este adelanto del toque de queda, porque "era imprescindible actuar y tomar decisiones de manera urgente".

Mañueco asegura que volvería a tomar las mismas restricciones pero que acatará lo que decida el Tribunal Supremo

Aunque ha recordado que en ese momento tomó otras decisiones además del adelanto del toque de queda, como la perimetración provincial, la prohibición de las reuniones de más de cuatro personas no convivientes y la reducción del aforo en las iglesias, Mañueco ha sostenido que la recurrida por el Gobierno fue "muy importante, decisiva y fundamental" para la disminución de los contagios.

Preguntado por los plazos en los que la Junta de Castilla y León se plantea aflojar con el toque de queda, Mañueco ha pedido no hacer "previsiones a corto plazo", sino plantearlas en el medio y largo plazo, ajustadas a la situación epidemiológica y la presión hospitalaria de cada momento.