España vacuna 'a dos velocidades' por la gestión a la carta de las 17 autonomías

Solo ha pasado un mes, tiempo suficiente para que todo empiece a fallar. Tan solo 31 días después de que comenzara la gran campaña de vacunación contra el coronavirus en Europa, las costuras del plan que se diseñó en España han empezado a saltar. El motivo es que no ha existido coordinación del Gobierno con las CCAA y estas últimas tampoco han unificado criterios para actuar. Algo que se ha destapado en cuanto han empezado a llegar menos dosis por los retrasos de las farmacéuticas encargadas de la distribución, que han provocado la suspensión de las campañas en Madrid y Cataluña. Así, el país muestra un escenario en el que vacunarse depende del lugar en el que se viva, dando lugar a que el proceso avance a dos velocidades pese a que se diseñó para que transcurriera de manera homogénea.

Así lo señalan fuentes de varias comunidades autónomas consultadas por La Información, que admiten que han optado por hacer sus propios calendarios; un ritmo desigual si se comparan unos puntos del Estado autonómico con otros. Por ejemplo, en algunas regiones se sigue vacunando con normalidad mientras que en otras, suspenden un par de días la campaña para retomar con más fuerza tras ese tiempo. Pero también hay territorios que aseguran que sus neveras están vacías. Diferencias que llevan produciéndose varias semanas, aunque ahora han empezado a notarse por el incumplimiento en la programación de la entrega de vacunas. Y la situación puede ir a peor, después de que varias regiones no hayan recibido aún los envíos de la vacuna de Moderna y esté en cuestión que AstraZeneca cumpla con sus compromisos de suministro con la Unión Europea.

Por ejemplo, Extremadura sigue con la campaña con normalidad gracias a que tiene "una reserva estratégica", aseguran fuentes de la Junta. Caso distinto al de Andalucía, que no está poniendo las inyecciones los fines de semana "para contar con una reserva estratégica los lunes y martes". Esto le permite avanzar sin problemas a la hora de distribuir el primer vial y el segundo, apuntan fuentes del gobierno andaluz. Este planteamiento también es distinto al de la Generalitat Valenciana, que ha "reajustado" su idea inicial en función de las vacunas que recibe para garantizar las dos dosis, explican fuentes de su Conselleria de Sanitat Universal. Este modelo tampoco coincide con el de Castilla y León, que ya trabaja con la segunda parte del tratamiento para los ancianos y trabajadores de las residencias, aunque admite que le llegan menos recursos y que esto ha causado que la inmunización de los sanitarios vaya más despacio.

Las diferencias en los datos

El panorama actual deja claro que el lugar de residencia es un factor clave para acceder a una vacunación que, sobre el papel, debía desarrollarse de la misma manera en todas las zonas. Así lo muestran los datos oficiales. Hasta ahora, la más efectiva a la hora de inmunizar a su población ha sido Aragón, que ha suministrado el 84,7% de las 56.505 vacunas que ha recibido, según recoge el informe del proceso de vacunación que elabora el Ministerio de Sanidad. En esa línea positiva por encima del 80% están Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y Ceuta. Por el momento, ninguna de ellas ha advertido de problemas que interfieran en sus previsiones para que los grupos prioritarios reciban las dosis.

Las que estarían en una peor situación son la Comunidad de Madrid y Cataluña, lo cual es llamativo, ya que son las dos regiones más ricas y que cuentan con más medios en comparación con el resto de CCAA. Madrid ha comunicado que suspendía la inoculación de la primera dosis en nuevos pacientes por falta de viales, debido a que no dispone de suficientes y prefiere garantizar la segunda inyección a quienes han recibido la primera. Mientras, Cataluña ha asegurado que no sería posible administrar el segundo vial para completar la inmunidad a más de 10.000 personas por la escasez, precipitando que no haya más capacidad para vacunar desde este viernes, según la Generalitat.

Como señalan los últimos datos del Gobierno central que recoge el departamento que ahora lidera Carolina Darias, Madrid ha vacunado hasta el momento con dos dosis a 5.611 personas, y ha administrado un total de 174.094 viales, que corresponden al 74,8% de todos los que ha recibido. Según esta información, aún le quedarían más de 160.000 pacientes pendientes de la segunda parte del proceso, a los cuales ha garantizado su dosis. Esto no ocurrirá en Cataluña con esas 10.000 personas que calculan sus autoridades: allí se han usado 201.650 vacunas de las 286.050 de las que dispone (algo más del 70% del total). La pauta completa ya se ha aplicado por el momento a 18.426 ciudadanos.

Otro detalle relevante que ofrecen los datos de vacunación es que hay seis autonomías que han avanzado incluso menos que Madrid y Cataluña. Se trata de la Comunidad Valenciana, Cantabria, Extremadura, Navarra, La Rioja y País Vasco, que han aprovechado entre el 74,4% y el 66,8% de las dosis. La diferencia es que ninguna ha anunciado que esté cerca del desabastecimiento ni se ha quejado de sufrir problemas para que su estrategia transcurra bajo los cauces previstos. Esto deja a los Ejecutivos de Isabel Díaz Ayuso y Pere Aragonès como los únicos que denuncian que ya sufren para cumplir con el compromiso de dar la protección contra el virus, un escenario en el que se mantendrán "hasta que se garantice otra vez la entrada normal de vacunas", señalan fuentes autonómicas consultadas por esta redacción, algo que esperan que ocurra en un máximo de dos semanas.

Que el desabastecimiento tan solo lo denuncien por ahora dos autonomías no significa que el resto tenga reservas de sobra. Todas las CCAA consultadas destacan que han tenido que volver a hacer los cálculos de a cuánta gente pueden llegar después de los retrasos de las farmacéuticas. Mientras, la Comisión Europea ya ha lanzado varios avisos a estas empresas para que cumplan sus compromisos. Un choque que no para de subir de tono en el caso del acuerdo que Bruselas selló con AstraZeneca por la vacuna que diseñó junto a la Universidad de Oxford, conflicto que incluye hasta insinuaciones de la UE sobre que la firma británica ha enviado las dosis que le correspondían a otros países que han pagado más.