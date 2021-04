De los cines a Netflix: cómo la pandemia cambió las tradiciones en los Oscar 2021

Época de galas, vestidos de lujo, 'red carpets', galardones y gastos millonarios tanto en producciones como en ceremonias. La serie que se inicia a comienzos de año con los Bafta, los Golden Globes y los Grammys se encumbra este domingo con los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, (AMPAS por sus siglas en inglés), más conocidos como los Oscar en su edición número 93.

La irrupción de la Covid-19 ha modificado por completo el formato original. Las risas, los aplausos y los discursos de los ganadores serán telemáticos, y el Dolby Theater de los Ángeles contará con aforo limitado, para 170 personas, habrá rotación de los miembros del público, uso de mascarilla en tiempos fuera de transmisión y quienes asistan deben someterse a un mínimo tres pruebas del virus en los días previos.

En 2020, el gasto de producción ascendió a 44 millones de dólares (36,4 millones de euros), mientras que este año, a pesar de las condiciones y la situación que vive la industria, roza los 40. Gastos que incluso terminan convirtiéndose en beneficios para Los Ángeles con unos ingresos de hasta 130 millones de dólares, según cifras presentadas por WalletHub.

Normalmente los Oscar se realizan a fines de febrero, pero debido a la situación sanitaria "decidieron retrasarlo todo lo posible para que se lograra hacer en parte de forma presencial", asegura el Doctor en comunicación audiovisual, Fernando Hernández Barral. El también productor ejecutivo y guionista español cree que la pandemia ha provocado un auge en las nominaciones de producciones originales de las plataformas online, y aunque "les costó reconocerlo", tuvieron que abrir este espacio: "La Academia consideró que las circunstancias obligaban a ello", dice.

Las plataformas de streaming: el nuevo foco de las estatuillas

Netflix, Disney y Amazon son las tres plataformas que acumulan la mayor cantidad de producciones nominadas en categorías este domingo. Con títulos como 'Mank', 'El juicio de los siete de Chicago', 'Sound of Metal' y otras 47 nominaciones, las aplicaciones se ponen la corona en postulaciones a la estatuilla dorada en el año de la pandemia.

La empresa de entretenimiento de Reed Hastings y Marc Randolph toma el primer lugar con hasta 35 nominaciones en 18 películas originales, seguida por Prime Video con cuatro películas postulando a 12 categorías y finalmente Disney/Fox con ocho secciones para sus cuatro pelis: 'Soul', 'The One and Only Ivan', 'Onward' y 'Mulán'.

Hernández Barral explica que 2020 fue el año en que más contenido se ha visto a través de estas plataformas por "circunstancias de aislamiento y un poco por obligación. Pero no ha sido un año rentable para nadie". Según un estudio de Capital Group, "aproximadamente un tercio de todo el consumo de contenido se hace actualmente a través de plataformas de streaming, pero en 2030 creo que va a aumentar a más del 80%", indica Brad Barrett, director de análisis de la gestora de fondos.

Una ceremonia "más inclusiva" y los desafíos del sector

A parte de pasar por un año diferente por la Covid, la industria hollywoodense ha mostrado cambios radicales en cuanto a la inclusión tanto racial como de género ya desde hace algunos años. Este 2021 tiene nueve afroamericanos nominados a diferentes categorías, como la ya ganadora de un Oscar, Viola Davis, Chadwick Boseman, Andra Day o Leslie Odom Jr., mientras que Steven Yeun se convirtió en el primer actor asiático-estadounidense en ser nominado a Mejor Actor. "Se juntan dos cosas este año: una es la pandemia y por otro lado es un proceso que ya había empezado hace una década para ser más inclusivos", asegura Fernando Hernández Barrel.

Por otra parte, el 32% de los nominados son mujeres, convirtiéndose en el porcentaje más alto de la historia de la Academia, al igual que la candidatura de Emerald Fennell y Chloé Zhao, a Mejor Director. "Los Oscar trata de celebridades pero también hay temáticas políticas y sociales con un mensaje más feminista, una lucha por la igualdad y reivindicaciones por el año de George Floyd", comenta el experto.

2020 fue el annus horribilis para muchas industrias y empresas, y esto ha puesto a prueba la capacidad de adaptación y reinvención de las productoras y estudios de cine. En los años 50-60 el sector vivió una fuerte recesión y la forma de salir adelante fue creando nuevas y grandes producciones cinematográficas como 'The Sound of Music', según cuenta Fernando Hernández Barrel. "La gente iba a ver el espectáculo, porque hay películas que solo puedes ver en las taquillas y no desde casa... porque vale la pena", dice el guionista.

A pesar de ser una temporada diferente, el académico de la Universidad Villanueva, Hernández Barrel, insiste en que el auge del online es algo circunstancial y que de regresar a la normalidad preCovid, "el AMPAS va a exigir al menos una ventana de un mes en salas de cines para postular. Esta es parte de su esencia y querrán mantenerla". Sin duda el Oscar al "año más innovador" para la Academia se lo lleva el 2021… y el premio a la industria audiovisual y las plataformas por el 'boom'. alcanzado... Ahora solo queda esperar a ver si esta será una tendencia para los siguientes años o si solo se queda como uno de los ejercicios más extraños que ha vivido la industria cinematográfica.